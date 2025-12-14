Spurs – Thunder, la prochaine grande rivalité de la NBA ?

Il y a évidemment eu Lakers – Celtics, Pistons – Bulls ou encore Knicks – Heat et plus récemment Cavaliers – Warriors… Et si on avait eu cette nuit un aperçu de la prochaine grande rivalité en NBA avec cette opposition entre le Thunder et les Spurs ? Après le revers d’OKC en demi-finale de la NBA Cup face aux partenaires de Victor Wembanyama, Shai Gilgeous-Alexander a répondu à la question.

“Peut-être. Oui, il y a de fortes chances…” répond le MVP 2025. “Ils sont jeunes, vraiment bons, très talentueux et ils jouent comme il faut. Ils proposent un très bon basket. Clairement, c’est une possibilité. J’ai remarqué qu’en l’espace de quelques années, tout peut arriver. Donc oui, ce n’est pas sûr à 100 %, mais c’est définitivement une possibilité, sans aucun doute.”

“Ils ont une très grande défense et un véritable monstre défensif”

Aucun doute non plus sur la supériorité des Spurs samedi soir. A l’image de leur leader, qui a perdu cinq ballons, le Thunder n’avait pas leur maitrise habituelle, et c’est Wemby et ses partenaires qui ont imposé leur volonté.

“On ne peut pas se croire gâtés. On ne peut pas penser qu’on est au-dessus de tout. Nous, comme toutes les équipes de la ligue, si on arrive un soir sans faire les choses nécessaires pour gagner, on ne gagnera probablement pas, peu importe le talent ou le bilan. C’était notre cas ce soir” estime SGA. “Eux, comme je l’ai dit, surtout après le premier quart-temps, ont imposé le combat et ont vraiment contrôlé le match des deux côtés du terrain. Donc oui, ils méritaient de gagner.”

Et sans surprise, l’entrée en jeu de Victor Wembanyama a tout changé, et les Spurs ont mieux géré les “petits détails” de la rencontre.

“C’est une combinaison de plusieurs choses. Évidemment, ils ont une très grande défense et un véritable monstre défensif qui enlève l’accès à la raquette et au cercle” souligne-t-il. “Ensuite, je ne pense pas que nous ayons fait un assez bon travail dans le mouvement, ni dans la circulation du ballon d’un côté à l’autre. Une bonne partie de cela me revient probablement. Face à une équipe qui va fermer la raquette, il faut être capable de déplacer les protecteurs du cercle au large et dans les coins, ce genre de choses. Je ne pense pas que nous l’ayons suffisamment bien fait. On pourrait rester là à dire qu’on a raté des tirs qu’on aurait dû inscrire, qu’on a eu de bonnes positions. Mais le basket ne se résume jamais aux tirs rentrés ou manqués. Ce sont toujours les petits détails. Eux ont mieux géré ces détails, surtout après le premier quart-temps. C’est là qu’ils ont gagné le match.”