De’Aaron Fox : “Je n’ai jamais été aussi efficace de toute ma carrière”

Joueur le plus utilisé par Mitch Johnson face au Thunder, De’Aaron Fox a cumulé 22 points, 4 rebonds et 4 passes à 8 sur 15 aux tirs. Un match très propre avec une seule balle perdue face à la meilleure défense de la NBA, et l’ancien meneur des Kings explique qu’il n’a jamais été aussi efficace de toute sa carrière. Il n’a pas besoin d’en faire trop ou de forcer.

“Je suis le même joueur que j’étais ces cinq ou six dernières années” assure-t-il. “Mais je pense que les gens le voient davantage maintenant, et puisqu’il y a le fait de jouer avec quelqu’un comme Vic… Je fais la saison la plus efficace de ma carrière. Ce n’est pas comme si je m’étais amélioré d’un coup l’an dernier. Mais les joueurs autour de moi — Dylan, Steph, Vic — rendent le jeu plus facile. Et je pense que c’est pour ça que je suis aussi efficace cette saison et qu’on gagne des matchs.”

Moins d’isolation

Dans les chiffres, ça se confirme et Fox affiche des stats en hausse par rapport à ses moyennes en carrière avec 24 points, 6.3 passes, 3.8 rebonds à 48.6% aux tirs, 39% à 3-points et 84% aux lancers-francs. Contrairement à ce qu’il faisait aux Kings, c’est fini de jouer le “hero ball”.

“Comme on le sait tous, je suis capable d’enchaîner des séries complètement folles, des runs de 20-0 à moi tout seul. Mais on a une équipe capable d’encaisser les séries des autres équipes, et je pense que c’est pour ça qu’on est dans la position où on se trouve aujourd’hui” analyse-t-il. “Pour moi, il s’agit de continuer à bien choisir mes moments, de jouer avec les autres. Jouer avec tous ces gars — Dylan, Steph, Vic — me facilite aussi énormément le jeu. Je n’ai jamais été aussi efficace de toute ma carrière. Ce sont eux qui rendent le jeu beaucoup plus simple pour moi. Évidemment, il y a des moments où je dois créer mon tir tout seul, et on sait tous que j’en suis parfaitement capable. Mais pouvoir jouer en m’appuyant sur eux, ça rend le jeu un peu plus facile.”

Pas besoin de traverser tout le terrain en dribble

Cette nuit, c’était la première fois que les Spurs étaient au complet, et ils se sont même permis de faire débuter Wemby comme 6e homme. Pour Fox, la marge de progression est énorme, et ce qui change, c’est qu’il peut lâcher la balle beaucoup plus vite avec des attaquants comme Harper, Wembanyama et Castle à ses côtés.

“A titre personnel, on parle de jouer vite sans se précipiter. Si je récupère le ballon sur une remise en jeu et que l’un de ces deux gars est devant moi, oui je suis rapide, mais si je peux envoyer la balle devant, dans 99 % des cas je vais le faire” confirme-t-il. “Et le fait de savoir que, maintenant, quand ils attrapent le ballon, il y a peut-être deux ou trois défenseurs devant eux au lieu des cinq, ou qu’au lieu d’avoir dix yeux braqués sur eux, il y en a moins, ça rend le jeu plus facile pour eux comme pour moi. Parce qu’à partir de là, ils attaquent la raquette, on obtient des tirs à 3-points en sortie de passe, ou bien des lay-ups, des dunks, des alley-oops… ça ouvre complètement le jeu.”