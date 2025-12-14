Le retour de Trae Young se précise

Si Trae Young n’avait pas réussi à éviter son coéquipier Mouhamed Gueye, dont la chute lui a causé une entorse du genou le 29 octobre dernier face aux Nets, le meneur des Hawks avait en revanche évité le pire en observant une convalescence initialement évaluée entre quatre à six semaines. La période de rééducation du joueur est arrivée à son terme, et Trae Young a donc été réévalué par le staff des Hawks, qui a donné son feu vert pour l’autoriser à aborder la dernière étape en vue d’un retour sur les terrains.

D’après le communiqué publié samedi par la franchise de Géorgie, Trae Young a suffisamment progressé pour envisager retrouver l’entraînement dès la semaine à venir. Il pourrait donc retrouver la compétition avant Noël, si tout se passe comme prévu, précise les Hawks.

En son absence, Atlanta a plutôt bien géré le coup, affichant pour l’heure un bilan de 12 victoires contre 9 défaites, même si la dynamique est enrayée depuis début décembre (quatre revers sur les cinq derniers matchs), en partie depuis le retour de la mystérieuse blessure touchant Kristaps Porzingis.

Jalen Johnson et d’autres joueurs, habituellement lieutenants de Trae Young, ont tout de même su hausser leur niveau de jeu pour maintenir un bilan positif (14-12). Opposés à Philadelphie ce soir, les Hawks ne rejoueront ensuite qu’en « back-to-back » jeudi et vendredi prochain, à Charlotte puis face à San Antonio avant de recevoir Chicago dimanche. On pourra retrouver Trae Young à l’une de ces occasions…

Trae Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 81 30:54 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 3.7 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1 2019-20 ATL 60 35:20 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 4.3 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6 2020-21 ATL 63 33:43 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.9 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3 2021-22 ATL 76 34:54 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.7 9.7 1.7 0.9 4.0 0.1 28.4 2022-23 ATL 73 34:48 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 3.0 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2 2023-24 ATL 54 35:58 43.0 37.3 85.5 0.4 2.3 2.8 10.8 2.0 1.3 4.4 0.2 25.7 2024-25 ATL 76 36:02 41.1 34.0 87.5 0.5 2.6 3.1 11.6 1.9 1.2 4.7 0.2 24.2 2025-26 ATL 5 27:48 37.1 19.2 82.1 0.0 2.0 2.0 7.8 1.8 0.8 2.0 0.2 17.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.