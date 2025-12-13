Le retour de Ja Morant plombé par les balles perdues et la maladresse

Après plus d’un mois et dix matchs manqués en raison d’une blessure au mollet, Ja Morant retrouvait enfin les parquets face au Jazz. Un retour attendu, mais difficile, pour le double All-Star. En première mi-temps, le meneur peine à trouver la bonne cadence : à la pause, il ne totalise que sept points, avec un modeste 2/9 au tir.

De retour des vestiaires, Ja Morant hausse nettement le ton. Il inscrit huit points consécutifs, dont un superbe reverse lay-up face à Lauri Markkanen et au héros du soir, Keyonte George, puis commence à imposer son rythme. Malgré cette montée en puissance, son entraîneur, Tuomas Iisalo, le sort alors de la rencontre. Et Ja Morant ne réapparaît qu’au début du dernier quart-temps.

Le quatrième acte sera toutefois plus laborieux. Ja Morant enchaîne pertes de balle, tirs forcés et ratés dans les moments clés. Dans la dernière minute, il manque un lay-up qui aurait pu permettre aux Grizzlies d’égaliser, puis, quelques secondes plus tard, échoue sur un tir à 3-points qui aurait pu offrir la victoire à Memphis.

Pour son retour, il termine tout de même en double-double (21 points, 10 passes), mais avec une adresse limitée (7/20) et quatre pertes de balle. Surtout, il n’a pas pu empêcher la défaite des siens, battus 126-130.

Des erreurs à corriger

« J’ai été obligé de tenter quelques tirs », assure Ja Morant. « Pour certains, j’aurais dû aller sur la ligne des lancers. J’en ai mis quelques-uns et j’en ai raté d’autres. Je ne peux rien y changer donc je vais faire avec. »

Au-delà du résultat, Ja Morant a surtout pointé l’attitude collective, jugée trop tendre. Memphis a été dominé au rebond (58 prises pour le Jazz, 49 pour les Grizzlies) et n’a pas su contenir l’impact du banc d’Utah.

Et si le meneur de jeu a livré un bon troisième quart-temps, sa bonne séquence a été éclipsée par un Kevin Love inspiré : à 37 ans, il a à lui seul initié un 9-0 en fin de période, redonnant six points d’avance au Jazz.

« Nous aurions dû gagner », assure le revenant. « Nous avons été mous. Ils nous ont battus au rebond et nous avons laissé leurs gars du banc peser sur le match. Je dois être meilleur. Je dois aider mes intérieurs à prendre des rebonds. Je dois prendre soin du ballon, faire de meilleurs choix et rentrer mes tirs. Je vais corriger mes erreurs et nous allons corriger les nôtres ensemble. »

Memphis aura l’occasion de réagir dès lundi, avec un déplacement à Los Angeles pour affronter des Clippers en difficulté cette saison, et déjà battus par les Grizzlies fin novembre.

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 30:57 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 32:35 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33:08 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 31:56 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35:20 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 2024-25 MEM 50 30:23 45.4 30.9 82.4 0.7 3.4 4.1 7.3 2.3 1.2 3.7 0.2 23.2 2025-26 MEM 12 28:45 35.9 16.7 94.2 0.5 3.0 3.5 7.6 2.3 1.0 3.8 0.1 17.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.