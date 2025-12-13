Laissé sur le banc, Nikola Vucevic ne retient que le positif

À Chicago, l’invincibilité de la première semaine de saison régulière n’est qu’un très lointain souvenir, et les joueurs de Billy Donovan se déplaçaient cette nuit à Charlotte pour mettre fin à une série de sept défaites de suite. Mission réussie avec une victoire à l’arraché (129-126) obtenue après notamment un “challenge” validé après une faute initialement sifflée à Zach Collins. Et si l’ancien pivot des Spurs était sur le terrain dans le “money time”, c’est parce que Billy Donovan avait opté pour un choix fort : se passer de Nikola Vucevic !
Une décision forte prise au milieu du troisième quart-temps alors que les Bulls étaient menés de 13 points. « Je pense que pour nous, la constance est la clé. Nous avions neuf pertes de balle et neuf passes décisives en première mi-temps », s’est justifié Billy Donovan. « En seconde mi-temps, nous avons attaqué le rebond. Ce sont les choses que nous devons faire. J’ai trouvé que Jalen (Smith) et Zach (Collins) jouaient plutôt bien ensemble. »
Un choix de circonstances
Pour sa part, Nikola Vucevic n’a absolument pas cherché à polémiquer. Cela n’a jamais été son genre, et comme l’équipe a gagné, il estime que c’était le bon choix à faire.
« Évidemment, en tant que compétiteur, on veut être sur le terrain », rappelle le Monténégrin. « Zach et Jalen jouaient très bien. Ils nous ont permis de revenir dans le match, ils nous ont donné un énorme coup de boost. Billy (Donovan) a décidé de rester avec eux, et c’était clairement la bonne décision. On a gagné le match, et je suis juste content qu’on ait gagné. C’était une période difficile pour nous. »
Et que Nikola Vucevic ne s’inquiète pas, il n’est pas prévu qu’il devienne remplaçant. Billy Donovan est très clair : c’est une décision liée au scénario du match.
« Je ne tirerais pas de conclusions hâtives sur la base d’un seul match », conclut l’entraîneur. « Ce que j’adore chez Vooch, c’est que même sur le banc, il encourage ses coéquipiers, il leur parle. Il est incroyablement positif. Je suis sûr qu’il voulait être sur le terrain à chaque minute, mais j’ai vraiment apprécié la façon dont il s’est comporté sur le banc, en applaudissant et en essayant de remonter le moral de l’équipe. »
|Nikola Vučević
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2011-12
|PHI
|51
|15:55
|45.0
|37.5
|52.9
|1.7
|3.1
|4.8
|0.6
|2.2
|0.4
|0.6
|0.7
|5.5
|2012-13
|ORL
|77
|33:14
|51.9
|0.0
|68.3
|3.5
|8.4
|11.9
|1.9
|2.8
|0.8
|1.8
|1.0
|13.1
|2013-14
|ORL
|57
|31:47
|50.7
|76.6
|3.2
|7.7
|11.0
|1.8
|3.0
|1.1
|2.0
|0.8
|14.2
|2014-15
|ORL
|74
|34:11
|52.3
|33.3
|75.2
|3.2
|7.7
|10.9
|2.0
|3.0
|0.7
|2.0
|0.7
|19.3
|2015-16
|ORL
|65
|31:20
|51.0
|22.2
|75.3
|2.7
|6.2
|8.9
|2.8
|2.7
|0.8
|1.9
|1.1
|18.2
|2016-17
|ORL
|75
|29:37
|46.8
|30.7
|66.9
|2.3
|8.0
|10.4
|2.8
|2.4
|1.0
|1.6
|1.0
|14.6
|2017-18
|ORL
|57
|29:32
|47.5
|31.4
|81.9
|1.8
|7.4
|9.2
|3.4
|2.5
|1.0
|1.9
|1.1
|16.5
|2018-19
|ORL
|80
|31:23
|51.8
|36.4
|78.9
|2.8
|9.2
|12.0
|3.8
|2.0
|1.0
|2.0
|1.1
|20.8
|2019-20
|ORL
|62
|32:14
|47.7
|33.9
|78.4
|2.3
|8.6
|10.9
|3.6
|2.2
|0.9
|1.4
|0.8
|19.6
|2020-21
|CHI
|26
|32:37
|47.1
|38.8
|87.0
|2.3
|9.3
|11.5
|3.9
|2.2
|0.9
|1.7
|0.8
|21.5
|2020-21
|ORL
|44
|34:05
|48.0
|40.6
|82.7
|2.0
|9.8
|11.8
|3.8
|1.8
|1.0
|1.9
|0.6
|24.5
|2021-22
|CHI
|73
|33:07
|47.3
|31.4
|76.0
|1.9
|9.1
|11.0
|3.2
|2.5
|1.0
|1.9
|1.0
|17.6
|2022-23
|CHI
|82
|33:29
|52.0
|34.9
|83.5
|1.9
|9.1
|11.0
|3.2
|2.2
|0.7
|1.7
|0.7
|17.6
|2023-24
|CHI
|76
|34:21
|48.4
|29.4
|82.2
|2.8
|7.8
|10.5
|3.3
|2.5
|0.7
|1.6
|0.8
|18.0
|2024-25
|CHI
|73
|31:12
|53.0
|40.2
|80.5
|2.4
|7.6
|10.1
|3.5
|2.2
|0.8
|1.6
|0.7
|18.5
|2025-26
|CHI
|22
|30:27
|47.9
|38.0
|78.9
|2.3
|7.1
|9.5
|3.4
|2.4
|0.8
|1.8
|0.3
|15.9
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.