Laissé sur le banc, Nikola Vucevic ne retient que le positif

À Chicago, l’invincibilité de la première semaine de saison régulière n’est qu’un très lointain souvenir, et les joueurs de Billy Donovan se déplaçaient cette nuit à Charlotte pour mettre fin à une série de sept défaites de suite. Mission réussie avec une victoire à l’arraché (129-126) obtenue après notamment un “challenge” validé après une faute initialement sifflée à Zach Collins. Et si l’ancien pivot des Spurs était sur le terrain dans le “money time”, c’est parce que Billy Donovan avait opté pour un choix fort : se passer de Nikola Vucevic !

Une décision forte prise au milieu du troisième quart-temps alors que les Bulls étaient menés de 13 points. « Je pense que pour nous, la constance est la clé. Nous avions neuf pertes de balle et neuf passes décisives en première mi-temps », s’est justifié Billy Donovan. « En seconde mi-temps, nous avons attaqué le rebond. Ce sont les choses que nous devons faire. J’ai trouvé que Jalen (Smith) et Zach (Collins) jouaient plutôt bien ensemble. »

Un choix de circonstances

Pour sa part, Nikola Vucevic n’a absolument pas cherché à polémiquer. Cela n’a jamais été son genre, et comme l’équipe a gagné, il estime que c’était le bon choix à faire.

« Évidemment, en tant que compétiteur, on veut être sur le terrain », rappelle le Monténégrin. « Zach et Jalen jouaient très bien. Ils nous ont permis de revenir dans le match, ils nous ont donné un énorme coup de boost. Billy (Donovan) a décidé de rester avec eux, et c’était clairement la bonne décision. On a gagné le match, et je suis juste content qu’on ait gagné. C’était une période difficile pour nous. »

Et que Nikola Vucevic ne s’inquiète pas, il n’est pas prévu qu’il devienne remplaçant. Billy Donovan est très clair : c’est une décision liée au scénario du match.

« Je ne tirerais pas de conclusions hâtives sur la base d’un seul match », conclut l’entraîneur. « Ce que j’adore chez Vooch, c’est que même sur le banc, il encourage ses coéquipiers, il leur parle. Il est incroyablement positif. Je suis sûr qu’il voulait être sur le terrain à chaque minute, mais j’ai vraiment apprécié la façon dont il s’est comporté sur le banc, en applaudissant et en essayant de remonter le moral de l’équipe. »

Nikola Vučević Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 PHI 51 15:55 45.0 37.5 52.9 1.7 3.1 4.8 0.6 2.2 0.4 0.6 0.7 5.5 2012-13 ORL 77 33:14 51.9 0.0 68.3 3.5 8.4 11.9 1.9 2.8 0.8 1.8 1.0 13.1 2013-14 ORL 57 31:47 50.7 76.6 3.2 7.7 11.0 1.8 3.0 1.1 2.0 0.8 14.2 2014-15 ORL 74 34:11 52.3 33.3 75.2 3.2 7.7 10.9 2.0 3.0 0.7 2.0 0.7 19.3 2015-16 ORL 65 31:20 51.0 22.2 75.3 2.7 6.2 8.9 2.8 2.7 0.8 1.9 1.1 18.2 2016-17 ORL 75 29:37 46.8 30.7 66.9 2.3 8.0 10.4 2.8 2.4 1.0 1.6 1.0 14.6 2017-18 ORL 57 29:32 47.5 31.4 81.9 1.8 7.4 9.2 3.4 2.5 1.0 1.9 1.1 16.5 2018-19 ORL 80 31:23 51.8 36.4 78.9 2.8 9.2 12.0 3.8 2.0 1.0 2.0 1.1 20.8 2019-20 ORL 62 32:14 47.7 33.9 78.4 2.3 8.6 10.9 3.6 2.2 0.9 1.4 0.8 19.6 2020-21 CHI 26 32:37 47.1 38.8 87.0 2.3 9.3 11.5 3.9 2.2 0.9 1.7 0.8 21.5 2020-21 ORL 44 34:05 48.0 40.6 82.7 2.0 9.8 11.8 3.8 1.8 1.0 1.9 0.6 24.5 2021-22 CHI 73 33:07 47.3 31.4 76.0 1.9 9.1 11.0 3.2 2.5 1.0 1.9 1.0 17.6 2022-23 CHI 82 33:29 52.0 34.9 83.5 1.9 9.1 11.0 3.2 2.2 0.7 1.7 0.7 17.6 2023-24 CHI 76 34:21 48.4 29.4 82.2 2.8 7.8 10.5 3.3 2.5 0.7 1.6 0.8 18.0 2024-25 CHI 73 31:12 53.0 40.2 80.5 2.4 7.6 10.1 3.5 2.2 0.8 1.6 0.7 18.5 2025-26 CHI 22 30:27 47.9 38.0 78.9 2.3 7.1 9.5 3.4 2.4 0.8 1.8 0.3 15.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.