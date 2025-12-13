Matchs
Laissé sur le banc, Nikola Vucevic ne retient que le positif

NBA – Face aux Hornets, Billy Donovan a décidé de miser sur le duo Collins-Smith. Un choix payant pour mettre fin à une série de sept défaites de suite.

Nikola VucevicÀ Chicago, l’invincibilité de la première semaine de saison régulière n’est qu’un très lointain souvenir, et les joueurs de Billy Donovan se déplaçaient cette nuit à Charlotte pour mettre fin à une série de sept défaites de suite. Mission réussie avec une victoire à l’arraché (129-126) obtenue après notamment un “challenge” validé après une faute initialement sifflée à Zach Collins. Et si l’ancien pivot des Spurs était sur le terrain dans le “money time”, c’est parce que Billy Donovan avait opté pour un choix fort : se passer de Nikola Vucevic !

Une décision forte prise au milieu du troisième quart-temps alors que les Bulls étaient menés de 13 points. « Je pense que pour nous, la constance est la clé. Nous avions neuf pertes de balle et neuf passes décisives en première mi-temps », s’est justifié Billy Donovan. « En seconde mi-temps, nous avons attaqué le rebond. Ce sont les choses que nous devons faire. J’ai trouvé que Jalen (Smith) et Zach (Collins) jouaient plutôt bien ensemble. »

Un choix de circonstances

Pour sa part, Nikola Vucevic n’a absolument pas cherché à polémiquer. Cela n’a jamais été son genre, et comme l’équipe a gagné, il estime que c’était le bon choix à faire.

« Évidemment, en tant que compétiteur, on veut être sur le terrain », rappelle le Monténégrin. « Zach et Jalen jouaient très bien. Ils nous ont permis de revenir dans le match, ils nous ont donné un énorme coup de boost. Billy (Donovan) a décidé de rester avec eux, et c’était clairement la bonne décision. On a gagné le match, et je suis juste content qu’on ait gagné. C’était une période difficile pour nous. »

Et que Nikola Vucevic ne s’inquiète pas, il n’est pas prévu qu’il devienne remplaçant. Billy Donovan est très clair : c’est une décision liée au scénario du match.

« Je ne tirerais pas de conclusions hâtives sur la base d’un seul match », conclut l’entraîneur. « Ce que j’adore chez Vooch, c’est que même sur le banc, il encourage ses coéquipiers, il leur parle. Il est incroyablement positif. Je suis sûr qu’il voulait être sur le terrain à chaque minute, mais j’ai vraiment apprécié la façon dont il s’est comporté sur le banc, en applaudissant et en essayant de remonter le moral de l’équipe. »

Nikola Vučević Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2011-12 PHI 51 15:55 45.0 37.5 52.9 1.7 3.1 4.8 0.6 2.2 0.4 0.6 0.7 5.5
2012-13 ORL 77 33:14 51.9 0.0 68.3 3.5 8.4 11.9 1.9 2.8 0.8 1.8 1.0 13.1
2013-14 ORL 57 31:47 50.7 76.6 3.2 7.7 11.0 1.8 3.0 1.1 2.0 0.8 14.2
2014-15 ORL 74 34:11 52.3 33.3 75.2 3.2 7.7 10.9 2.0 3.0 0.7 2.0 0.7 19.3
2015-16 ORL 65 31:20 51.0 22.2 75.3 2.7 6.2 8.9 2.8 2.7 0.8 1.9 1.1 18.2
2016-17 ORL 75 29:37 46.8 30.7 66.9 2.3 8.0 10.4 2.8 2.4 1.0 1.6 1.0 14.6
2017-18 ORL 57 29:32 47.5 31.4 81.9 1.8 7.4 9.2 3.4 2.5 1.0 1.9 1.1 16.5
2018-19 ORL 80 31:23 51.8 36.4 78.9 2.8 9.2 12.0 3.8 2.0 1.0 2.0 1.1 20.8
2019-20 ORL 62 32:14 47.7 33.9 78.4 2.3 8.6 10.9 3.6 2.2 0.9 1.4 0.8 19.6
2020-21 CHI 26 32:37 47.1 38.8 87.0 2.3 9.3 11.5 3.9 2.2 0.9 1.7 0.8 21.5
2020-21 ORL 44 34:05 48.0 40.6 82.7 2.0 9.8 11.8 3.8 1.8 1.0 1.9 0.6 24.5
2021-22 CHI 73 33:07 47.3 31.4 76.0 1.9 9.1 11.0 3.2 2.5 1.0 1.9 1.0 17.6
2022-23 CHI 82 33:29 52.0 34.9 83.5 1.9 9.1 11.0 3.2 2.2 0.7 1.7 0.7 17.6
2023-24 CHI 76 34:21 48.4 29.4 82.2 2.8 7.8 10.5 3.3 2.5 0.7 1.6 0.8 18.0
2024-25 CHI 73 31:12 53.0 40.2 80.5 2.4 7.6 10.1 3.5 2.2 0.8 1.6 0.7 18.5
2025-26 CHI 22 30:27 47.9 38.0 78.9 2.3 7.1 9.5 3.4 2.4 0.8 1.8 0.3 15.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Fabrice Auclert
