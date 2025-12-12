Le Heat s’est-il déréglé à cause du retour de Tyler Herro ?

L’élimination de la NBA Cup par Orlando n’a fait que confirmer les difficultés du Heat actuellement. La franchise de Miami reste sur quatre défaites de suite et cinq en six rencontres. Quelques jours auparavant, Tyler Herro faisait ses débuts cette saison et l’arrière a depuis joué six matches, pour seulement trois victoires.

Alors, est-ce que son retour a déréglé une équipe qui tournait bien sans lui ? Ce serait aller bien vite. Quand on rentre dans le détail, on remarque que Tyler Herro a passé 191 minutes sur le parquet et Miami est alors plus prolifique (3.6 points de plus sur 100 possessions) que son adversaire.

Toujours au niveau des chiffres, son association avec Norman Powell, vieille de seulement 72 minutes pour l’instant, est très bonne avec une formation floridienne qui marque plus que son adversaire durant ces minutes. Par conséquent, comme rien ne semble problématique, il faut simplement être patient.

« Ça va le faire. On aura des opportunités de travailler ça pendant les matches », annonce Erik Spoelstra sur ce duo. « Ils travaillent là-dessus en coulisses et n’ont joué que 72 minutes ensemble. Ils vont s’améliorer. Ils peuvent shooter, dribbler et veulent chacun que ça fonctionne. D’après mon expérience, ça finit par fonctionner. Franchement, on en a besoin. Au fur et à mesure, on aura besoin de cette puissance de feu. »

Encore « quatre ou cinq matches » nécessaires pour relancer la machine ?

Quel est le problème alors ? C’est davantage le banc, pourtant efficace en début de saison. Sur les six derniers matches, les remplaçants n’inscrivent que 14.6 points sur 100 possessions !

« Cela va prendre du temps », prévient Norman Powell sur l’alchimie à trouver au niveau des rotations. « Quand des joueurs sont blessés puis reviennent, c’est toujours dur d’instaurer un certain style de jeu et il existe toujours une période d’ajustement. Cela va demander encore quatre ou cinq matches pour construire à nouveau une alchimie. »

Peut-être aussi que la révolution entamée en attaque par Erik Spoelstra et ses troupes, avec un style plus rapide et tonique, commence à être mieux appréhendé par les défenses adverses.

« On a quelques jours de repos, où on peut revenir à la salle, travailler sur certaines choses et se regrouper », indique Tyler Herro. « On est dans le dur actuellement, c’est évident, mais on va continuer de se battre, de rebondir, comme on l’a toujours fait. »

Tyler Herro Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIA 55 27:25 42.8 38.9 87.0 0.3 3.8 4.1 2.2 1.4 0.6 1.6 0.2 13.5 2020-21 MIA 54 30:17 43.9 36.0 80.3 0.5 4.5 5.0 3.4 1.3 0.6 1.9 0.3 15.1 2021-22 MIA 66 32:35 44.7 39.9 86.8 0.5 4.5 5.0 4.0 1.4 0.7 2.6 0.1 20.7 2022-23 MIA 67 34:53 43.9 37.8 93.4 0.4 5.0 5.4 4.2 1.5 0.8 2.4 0.2 20.1 2023-24 MIA 42 33:30 44.1 39.6 85.6 0.5 4.8 5.3 4.5 1.5 0.7 2.2 0.1 20.8 2024-25 MIA 77 35:23 47.2 37.5 87.8 0.5 4.7 5.2 5.5 1.1 0.9 2.6 0.2 23.9 2025-26 MIA 6 31:50 50.5 40.5 92.3 0.5 4.5 5.0 2.3 1.5 1.0 1.2 0.5 23.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.