Jonas Valanciunas, l’ambianceur du vestiaire des Nuggets

« Euh… j’ai vu mieux de sa part. Mais il est… dans le Top 10 probablement ! », lâche un Jonas Valanciunas taquin. Une journaliste vient de lui demander ce qu’il avait pensé d’un dunk de son coéquipier Tim Hardaway Jr, main gauche à l’entame du second quart-temps à Sacramento.

Lors de la session de questions-réponse d’après-match, après une victoire de 30 points de sa formation, le Lituanien peine à garder son sérieux. « Jonas est… l’un des gars les plus drôles que j’ai côtoyés. C’est le meilleur mec », fait remarquer son coach David Adelman.

Ce à quoi son pivot – une fois les propos rapportés – répondra : « Il ment, et ce n’est pas beau, coach ! » On comprendra aisément que le joueur de 33 ans semble avoir bien trouvé sa place à Denver. Lui qui, cet été, a pensé très sérieusement envisagé l’idée de revenir en Europe.

Les Nuggets avaient plus d’un atout pour le convaincre de ne pas partir : évoluer dans une équipe taillée pour récupérer un titre – qu’il n’a jamais gagné – et être la doublure, certes avec un rôle limité, du meilleur pivot du monde, Nikola Jokic.

« Je ne dois pas le laisser tomber (sourire). Je dois faire du bon boulot. Il joue de façon extraordinaire, il nous porte. Le second cinq a pour mission de faire encore plus grimper l’écart. C’est la mentalité, l’approche », résume-t-il sur son rôle, dans lequel il a excellé cette nuit face à son ancienne équipe : 15 points à 7/7 aux tirs et 6 rebonds en 19 minutes.

Une attitude exemplaire

Il s’agissait de son plus gros temps de jeu de la saison et l’une de ses meilleures productions. Les minutes derrière le Serbe se font rares. « Son attitude par rapport à son rôle dans l’équipe n’a jamais flanché. Certains soirs, il ne joue pas énormément de minutes. C’est le premier gars dans les rassemblements à essayer de motiver l’équipe pour gagner », décrit pourtant son coach.

David Adelman ajoute : « Dans le bus, la salle où on mange, le vestiaire… C’est une joie à voir au quotidien. On est vraiment chanceux d’avoir un pivot remplaçant qui termine à 7/7 aux tirs. Mais on est aussi chanceux d’avoir trouvé un autre leader dans notre vestiaire, qui comprend ce que représente le marathon (de la saison régulière). »

Logique car, dans sa 14e saison dans la Grande Ligue, l’ancien joueur des Raptors, Grizzlies ou Pelicans est le joueur le plus expérimenté. Et le pivot, qui tourne à environ 8 points et 5 rebonds de moyenne en 12 minutes, a face à lui peut-être sa plus belle opportunité d’aller chercher une bague.

« Je prends du plaisir, à jouer, être dans le vestiaire, être membre de cette équipe. Ce n’est que le début, il reste beaucoup de matchs, de choses à faire, mais on prend les jours les uns après les autres. Personnellement, je profite, j’arrive avec le sourire », témoigne Jonas Valanciunas, avec un sourire qui ne le quitte plus.

Jonas Valančiūnas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 TOR 62 23:54 55.7 78.9 2.0 4.0 6.0 0.7 3.0 0.3 1.5 1.3 8.9 2013-14 TOR 81 28:10 53.1 0.0 76.2 2.8 6.0 8.8 0.7 3.1 0.3 1.7 0.9 11.3 2014-15 TOR 80 26:12 57.2 0.0 78.6 2.7 6.0 8.7 0.5 2.8 0.4 1.4 1.2 12.0 2015-16 TOR 60 25:57 56.5 76.1 3.1 6.1 9.1 0.7 2.6 0.4 1.4 1.3 12.8 2016-17 TOR 80 26:29 55.7 50.0 81.1 2.8 6.7 9.5 0.7 2.7 0.5 1.3 0.8 12.0 2017-18 TOR 77 22:26 56.8 40.5 80.6 2.4 6.2 8.6 1.1 2.5 0.4 1.5 0.9 12.7 2018-19 TOR 30 18:48 57.5 30.0 81.9 1.8 5.4 7.2 1.0 2.7 0.4 1.3 0.8 12.8 2018-19 MEM 19 27:44 54.5 27.8 76.9 2.7 7.9 10.7 2.2 3.4 0.3 2.7 1.6 19.9 2019-20 MEM 70 26:21 58.5 35.2 74.0 3.0 8.2 11.3 1.9 2.6 0.4 1.8 1.1 14.9 2020-21 MEM 62 28:18 59.2 36.8 77.3 4.1 8.4 12.5 1.8 2.9 0.6 1.6 0.9 17.1 2021-22 NO 74 30:16 54.4 36.1 82.0 3.1 8.3 11.4 2.6 3.3 0.6 2.4 0.8 17.8 2022-23 NO 79 24:55 54.7 34.9 82.6 2.8 7.3 10.2 1.8 3.1 0.3 2.0 0.7 14.1 2023-24 NO 82 23:29 55.9 30.8 78.5 2.3 6.5 8.8 2.1 2.7 0.4 1.4 0.8 12.2 2024-25 SAC 32 16:54 55.6 10.0 84.7 2.2 4.8 7.0 1.8 2.6 0.5 1.0 0.6 8.7 2024-25 WAS 49 20:04 54.7 25.9 89.6 2.4 5.8 8.2 2.2 2.0 0.4 1.8 0.6 11.5 2025-26 DEN 24 12:45 58.9 30.0 73.9 1.3 3.3 4.7 1.3 1.8 0.2 1.0 0.5 8.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.