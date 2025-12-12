Jordan Poole lance enfin sa saison !

Après 18 matches d’absence, Jordan Poole était de retour sur les parquets cette nuit, et tout s’est très bien passé. Sixième homme, il plante 22 points et surtout les Pelicans renouent avec le succès avec sept défaites de suite. Certes, c’était face à Portland, mais ça redonne de la vie à une franchise bien morose.

« C’est une véritable arme offensive, et il apporte une dimension supplémentaire à notre attaque, avec et sans ballon. Il sait comment marquer des points », avait expliqué James Borrego avant la rencontre. Après la victoire des siens, la deuxième seulement à son actif, le coach des Pelicans « a vu les signes d’une équipe qui progresse dans la bonne direction, des deux côtés du terrain. »

Quant à Jordan Poole, il a fait du Jordan Poole avec des choix risqués, mais aussi de l’enthousiasme et cette facilité à casser le premier rideau. Ce qui donne des ouvertures à ses coéquipiers, que ce soit la paire Missi-Queen à l’intérieur, ou aux shooteurs Bryce McGowens et Trey Murphy.

Blessé avant même le début de saison

« Notre super-pouvoir, c’est de jouer vite, en transition » estime l’ancien joker des Warriors. « Je pense que lorsque nous faisons circuler le ballon comme nous l’avons fait ce soir, beaucoup de joueurs peuvent élever leur niveau, et ça a été énorme pour nous. Nous devons trouver un moyen de garder cette dynamique. »

Au passage, Jordan Poole a évoqué son absence de 18 matches à cause d’une déchirure à la cuisse. À l’écouter, il était déjà blessé avant le début de saison… « J’ai détesté ça ! Je n’ai pas du tout aimé, mais je ne pouvais rien y faire. J’ai aussi joué blessé lors des sept premiers matchs… On ne peut rien faire contre une blessure, mais on peut faire le maximum possible pour essayer de revenir. » Et c’est fait.

Jordan Poole Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 GS 57 22:21 33.3 27.9 79.8 0.2 1.9 2.1 2.4 1.6 0.6 1.3 0.2 8.8 2020-21 GS 51 19:22 43.2 35.1 88.2 0.3 1.5 1.8 1.9 1.7 0.5 1.0 0.2 12.0 2021-22 GS 76 30:02 44.8 36.4 92.5 0.4 3.0 3.4 4.0 2.7 0.8 2.5 0.3 18.5 2022-23 GS 82 29:59 43.0 33.6 87.0 0.4 2.4 2.7 4.5 2.6 0.8 3.1 0.3 20.4 2023-24 WAS 78 30:05 41.3 32.6 87.7 0.4 2.3 2.7 4.4 3.1 1.1 2.4 0.3 17.4 2024-25 WAS 68 29:26 43.2 37.8 88.3 0.5 2.5 3.0 4.5 3.0 1.3 3.0 0.4 20.5 2025-26 NO 7 30:17 35.4 33.9 96.9 0.4 1.3 1.7 3.4 2.6 0.3 2.1 0.3 17.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.