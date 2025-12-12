Les Pelicans gâchent le meilleur match en carrière de Sidy Cissoko

Avec seulement 10 joueurs en tenue, et aucun de leurs trois pivots habituels, les Blazers s’inclinent 143-120 sur le parquet des Pelicans, dynamisés par le retour de Jordan Poole (22 points). Ce n’est que la deuxième victoire des Pelicans sous la coupe de James Borrego, et la première en huit matches.

Un succès logique puisque les Pelicans avaient mis la main sur la rencontre d’entrée avec les rookies Jeremiah Fears et Derik Queen aux commandes. La défense de Portland explose sur le second rideau, et les paniers faciles s’enchaînent (14-6). Shaedon Sharpe et Deni Avdija résistent, et c’est carrément Sidy Cissoko qui sort du lot. Le Français est déchaîné, et il reçoit même l’aide de Rayan Rupert. Les Blazers s’accrochent (32-30) mais l’entrée de Jordan Poole fait du bien aux Pelicans qui mènent 39-30 après douze minutes.

Rayan Rupert frappe à 3-points pour attaquer le deuxième quart-temps, mais Jordan Poole a des fourmis dans les jambes. Face à la “second unit” adverse, il se promène, et l’écart se stabilise (47-38). La “French Touch” fait mieux que résister et le duo Rupert-Cissoko ramène les Blazers au contact (49-46). C’est du basket débridé, et ça profite à Portland qui prend les commandes (62-60) grâce à l’inévitable Cissoko. Côté Pelicans, c’est Fears qui lui répond, et redonner la main aux Pelicans à la pause (70-68), malgré l’expulsion d’Herb Jones.

Des boulevards dans la raquette

Au retour des vestiaires, changement de scénario avec le début d’un concours à 3-points. Les deux équipes abandonnent les raquettes pour frapper de loin. Les deux formations cherchent le KO, Bryce McGowens et Saddiq Bey répondent au tandem Sharpe-Avdija. Finalement, c’est encore et toujours Cissoko qui change tout. Le Français enchaîne deux dunks, bien servi par Avdija, pour redonner l’avantage aux Blazers (89-88). Mais les Pelicans se souviennent qu’il y a des boulevards dans la raquette adverse, et Yves Missi puis Poole punissent les Blazers pour reprendre la main (105-97).

Sidy Cissoko est muselé, et pendant que Avdija se repose, les Pelicans en profitent pour creuser l’écart. Queen dunke, Poole marque près du cercle, et Portland craque (119-105).

Il ne reste plus qu’à gérer cette avance, et Bryce McGowens fait mieux que ça puisqu’en deux minutes, il donne carrément 22 points d’avance ! Il reste six minutes à jouer, et les Blazers ont complètement craqué. Au point que Tiago Splitter lance le “garbage time” à cinq minutes de la fin, et New Orleans s’impose 143-120.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La “French Touch”. En premier quart-temps, Sidy Cissoko a maintenu Portland à flot avec 8 points rapides. Le Français en “two-way contract” signe le meilleur match de sa carrière avec 20 points à 8/12 aux tirs, dont 3/6 à 3-points. Son compatriote Rayan Rupert lui emboîte le pas en deuxième quart-temps avec 12 points en une mi-temps (5/6 au tir) pour finir avec 14 points, 6 rebonds, 3 passes et 2 interceptions.

– Une raquette grande ouverte. Les joueurs de Portland ont encaissé 88 points dans la raquette et perdu la bataille du rebond (64-56). Les Pelicans ont multiplié les pénétrations et les tirs près du cercle : 78 des 112 tentatives de New Orleans ont été prises dans la peinture !

– Une première pour Jones. En toute fin de première mi-temps, pour avoir contesté une faute sifflée contre lui, Herb Jones a écopé de deux fautes techniques, synonymes de renvoi au vestiaire. C’est la première expulsion de sa carrière.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.