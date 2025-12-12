Le MVP de la nuit | Nikola Jokic trop fort pour Maxime Raynaud

Nikola Jokic n’a laissé aucune chance aux Kings et à Maxime Raynaud. Dès le début de la rencontre, il réussit ses cinq premiers tirs et, au terme du premier acte, le « Joker » affiche déjà 16 points tandis que Denver mène de quinze longueurs. Un retard que Sacramento n’arrivera jamais à combler.

« Domantas Sabonis était absent et ils avaient un jeune gars à l’intérieur [Maxime Raynaud] donc nous avions un avantage », résume simplement Nikola Jokic après la rencontre.

Ce premier quart-temps dominant est loin d’être un acte isolé pour le Serbe qui s’est régalé tout au long de la partie dans la fébrile raquette de Sacramento. Au cours du deuxième acte, son duo avec Jamal Murray est dévastateur et les deux joueurs s’échangent les passes décisives. À 30 secondes de la mi-temps, le triple MVP joue un pick-and-pop avec son meneur et réussit un tir à 3-points face à un Maxime Raynaud impuissant.

« Nous avons été très professionnels ce soir », se réjouit la star des Nuggets. « Nous avons bien joué dès le début du match, nous n’avons pas fait beaucoup d’erreurs stupides, de tirs forcés ou de pertes de balle. »

37 points de moyenne face aux Kings cette saison !

Juste après la mi-temps, il est oublié par la défense des Kings et réussit un dunk qui lance un 10-0 en faveur de son équipe au terme duquel les Nuggets ont plus de 30 points d’avance.

En ne jouant que 29 minutes, Nikola Jokic finit la soirée avec 36 points, 12 rebonds et 8 passes avec un impressionnant 14/16 au tir pour aider son équipe à et enchaîner un onzième succès consécutif à l’extérieur.

« Il a fait un peu de tout, bien sûr il y a son efficacité, 14/16 au tir, il a mis quelques tirs à 3-points et il a toujours fait la bonne passe », complimente David Adelman en conférence de presse. « Il voyait tout ce soir. Il a joué des pick-and-roll avec la balle en main et il a également posé de bons écrans. Nous avons joué à travers lui et il a continué de faire la bonne action. C’est le meilleur joueur du monde, c’est amusant de le voir jouer. »

Ce n’est pas le premier coup de chaud du Serbe face à Sacramento cette saison. En un peu plus d’un mois, les Nuggets et les Kings ont croisé le fer à quatre reprises et à chaque fois Nikola Jokic a brillé. Sur ces quatre matchs, il tourne à 37.3 points, 11.8 rebonds et 9 passes de moyenne.

Nikola Jokić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 21:40 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28:25 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 32:34 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31:18 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32:00 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 DEN 72 34:33 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 DEN 74 33:28 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 33:40 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 DEN 79 34:39 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 DEN 70 36:44 57.6 41.7 80.0 2.9 9.9 12.7 10.2 2.3 1.8 3.3 0.6 29.6 2025-26 DEN 23 34:55 61.2 41.4 85.5 3.0 9.3 12.3 11.0 2.8 1.3 3.5 0.8 29.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.