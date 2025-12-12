Un demi-million de dollars pour le ballon du premier titre du duo Kobe/Shaq

Le 19 juin 2000, Kobe Bryant, fou de joie, se précipite pour se jeter dans les bras de Shaquille O’Neal. Portés par leurs deux vedettes, les Lakers viennent de remporter leur premier titre de l’ère 2000, face aux Pacers.

Ces événements refont surface 25 ans plus tard, car le ballon utilisé ce soir-là est parti aux enchères, chez Sotheby’s. Pour un montant très, très élevé : 508 000 dollars ! À titre de comparaison, c’est plus que ce que certains joueurs en « two-way contract » touchent cette saison dans la Grande Ligue.

Signé par tous les membres de l’effectif californien, le ballon en question, utilisé lors de la sixième manche de cette finale, est symbolique à plus d’un titre. Ce Game 6 a été marqué par une double performance énorme de la part du duo O’Neal-Bryant : 41 points et 12 rebonds pour le pivot, 26 points et 10 rebonds pour l’arrière.

Il représente le premier titre acquis par les Lakers depuis 1988. Mais également le premier trophée commun pour les deux superstars, lancées vers le triplé et, plus tard, dans une collection personnelle de bagues : cinq en tout pour Kobe Bryant, quatre pour Shaquille O’Neal.

Cette vente pulvérise le record aux enchères pour un ballon ayant scellé un titre, dépassant l’ancienne marque de 107 950 dollars établie lors du titre NBA 2025 du Thunder.