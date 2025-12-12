À l’arraché, les Rockets enfoncent un peu plus les Clippers

Opposition de styles en bonne et due forme, mais surtout équilibrée, en première mi-temps. Si les Rockets signent une meilleure entame, faisant parler leur efficacité sur jeu rapide, leur domination intérieure et leur présence au rebond offensif, les Clippers se fient à leur adresse extérieure pour rester à distance, puis recoller. Jusqu’à ce qu’Ivica Zubac ne montre les muscles face à Alperen Sengun, histoire d’équilibrer les débats et de mettre les Californiens devant (54-51).

La seconde période est toujours autant équilibrée, excepté un +8 de Houston vite effacé par Los Angeles au début du quatrième quart-temps, et cela nous laisse sur un « money time » rempli de suspense. Et au cours duquel l’énergie et la fraîcheur des Texans leur assure, finalement, la victoire.

Malgré un Ivica Zubac XXL à l’intérieur, Amen Thompson et surtout Alperen Sengun prennent les choses en main, entre rebonds offensifs et paniers près du cercle, alors que le finish a été haché par divers « challenges ».

Au final, les Rockets s’en sortent (115-113) derrière Alperen Sengun (22 points, 15 rebonds, 5 passes, 4 interceptions), Amen Thompson (20 points, 9 rebonds, 8 passes) et quatre autres joueurs à minimum 10 points. Se relançant du même coup après la défaite de samedi, dans le derby texan contre les Mavericks.

En face, Ivica Zubac (33 points, 7 rebonds), Kawhi Leonard (24 points, 9 rebonds, 5 interceptions) et James Harden (22 points, 7 passes, 3 interceptions) n’ont, eux, pas pu éviter la huitième défaite en neuf matchs des Clippers, désormais plus proches de la dernière place de l’Ouest que du Top 10.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le duo Thompson/Sengun fait plier Ivica Zubac. Si Ivica Zubac a été grand – très grand, même – pour punir la défense intérieure des Rockets, incapable de le contenir physiquement, les Clippers sont tombés sur d’excellents Alperen Sengun et Amen Thompson. Sous pression, Kevin Durant s’est effacé afin de laisser ses jeunes coéquipiers faire le boulot. C’est déjà Thompson qui avait dynamisé toute l’équipe en début de quatrième quart-temps, avec son énergie contagieuse, et c’est aussi lui qui a galvanisé le groupe texan sur la fin. Avant que Sengun ne plante les petits tirs en isolation, et en déséquilibre, pour répondre à Zubac.

– Une dernière minute à rebondissements. Entre la faute offensive (mais pas flagrante) de Jabari Smith Jr. sur Kris Dunn (qui l’a bien vendue), la faute offensive de Kawhi Leonard sur Aaron Holiday (qui l’a bien vendue aussi) ou la perte de balle avant remise en jeu de Nicolas Batum, les derniers instants de ce Rockets/Clippers furent tendus. Avant ça, James Harden avait aussi égalisé à 3-points, avant qu’Amen Thompson n’enchaîne surtout un rebond offensif et un « and-one », pour redonner cet avantage définitif à Houston.

– Los Angeles a gâché, Houston a été costaud. Les Clippers ont eu deux possessions pour égaliser et aller en prolongation, sauf que Kawhi Leonard puis Nicolas Batum ont chacun commis une erreur évitable. Quant aux Rockets, sauvés par leurs « hustle plays » toute la soirée, mais bien plus en difficulté quand le jeu s’est ralenti, ils ont surtout su se faire violence sous les panneaux (51 rebonds à 28, dont 22 offensifs !). Même si Ivica Zubac aura été un casse-tête insoluble pour ses défenseurs, avec ses bonnes mains près du cercle.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.