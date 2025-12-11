Une simple question de temps avant que les stats de Jaren Jackson Jr. ne remontent ?

7 points à 3/9 aux tirs face aux Spurs, puis 6 points à 3/10 face aux Blazers… En ce moment, Jaren Jackson Jr. avance au petit trot. Une tendance qui ne tient pas seulement à deux de ses dernières sorties.

Après avoir enchaîné deux saisons de suite à plus de 22 points de moyenne, l’intérieur des Grizzlies affiche une moyenne à 17 unités cette saison. Sa plus faible moyenne depuis sa troisième saison dans la Grande Ligue (2020-21) marquée par une longue absence. Une tendance à la baisse, qui se vérifie également dans les catégories rebond et contre, mais qui ne dit pas tout de son impact dans le jeu de Memphis selon son coach.

« Il s’agit toujours de trouver un bon équilibre. La chose la plus importante qu’il fait, c’est en défense. Avec (lui) et (Zach Edey) sur le terrain en même temps, il n’est pas surprenant qu’on maintienne nos adversaires à un score très bas. Ils sont énormes », qualifie Tuomas Iisalo, à la sortie de la victoire face aux Blazers il y a quelques jours.

Un impact défensif certain pour l’une des deux « Twin Towers » locales. Sauf qu’en attaque, son impact paraît faible, surtout en l’absence de Ja Morant, absent depuis la mi-novembre. En l’absence du meneur, c’est justement son compère de raquette qui se montre. Zach Edey tourne à 16.5 points et 14 rebonds depuis six matchs.

« Je me surprends à lui demander d’être un peu plus agressif »

En parallèle au développement du jeune pivot, le coach des Grizzlies entend appuyer sur les qualités offensives de Jaren Jackson Jr. Car il reconnaît que sa formation a parfois négligé l’intérieur dans ses zones préférentielles.

Exemple lors du match face aux Clippers (13 points à 5/9 aux tirs) : « J’avais l’impression que nous passions à côté, comme si on ne lui donnait pas assez le ballon. Il avait de bonnes situations au poste où il était ouvert, et on passait à l’option suivante. C’est quelque chose qu’on a analysé. »

Les Grizzlies ne veulent donc pas se contenter de la qualité des écrans portés par Jaren Jackson Jr. ou de sa qualité de passe lorsque, en cas de prise à deux, il ressort les ballons ou trouve Zach Edey sous le cercle. Il s’agit de l’impliquer plus, mais aussi qu’il en montre plus : « Maintenant, je me surprends à lui demander d’être un peu plus agressif dans certaines situations. »

Pour autant, « plusieurs éléments font de (lui) un super joueur. C’est un très bon joueur en périphérie, un à l’intérieur, ce n’est qu’une question de temps avant que (ses statistiques) ne remontent », conclut Tuomas Iisalo.

Jaren Jackson Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 MEM 58 26:07 50.6 35.9 76.6 1.3 3.4 4.7 1.1 3.8 0.9 1.7 1.4 13.8 2019-20 MEM 57 28:27 46.9 39.4 74.7 1.0 3.6 4.6 1.4 4.1 0.7 1.7 1.6 17.4 2020-21 MEM 11 23:27 42.4 28.3 83.3 1.5 4.1 5.6 1.1 3.8 1.1 1.4 1.6 14.4 2021-22 MEM 78 27:15 41.5 31.9 82.3 1.5 4.3 5.8 1.1 3.5 0.9 1.7 2.3 16.3 2022-23 MEM 63 28:22 50.6 35.5 78.8 1.7 5.0 6.8 1.0 3.6 1.0 1.7 3.0 18.6 2023-24 MEM 66 32:11 44.4 32.0 80.8 1.3 4.2 5.5 2.3 3.6 1.2 2.4 1.6 22.5 2024-25 MEM 74 29:49 48.8 37.5 78.1 1.2 4.4 5.6 2.0 3.5 1.2 2.1 1.5 22.2 2025-26 MEM 22 29:19 46.4 33.3 78.6 0.9 4.1 5.0 1.9 4.0 0.8 2.0 1.0 17.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.