Grayson Allen rallonge sa collection de gestes limites face au Thunder

Une échauffourée alors que l’écart flirte avec les 40 points au milieu du troisième quart-temps ? Oui, c’est possible. Le match entre Thunder et Suns déjà joué, Grayson Allen s’est fait remarquer en envoyant Chet Holmgren au sol sur une tentative d’écran de ce dernier.

Ce geste, qui a valu au shooteur des Suns une faute flagrante de type 2, synonyme d’expulsion, a fait grimper le niveau d’animosité entre les deux formations, Jalen Williams étant le premier à être venu confronter Grayson Allen, tandis que les deux camps ont dû être séparés.

Le contact en question ? « Une bonne faute » selon l’intéressé. « (C’était) dans le cadre de l’intensité physique du match et de ce qui se passait des deux côtés, surtout avec les contacts sur les écrans et certains accrochages sous le cercle. C’était franc. Il venait droit sur moi. Clairement une faute […] Je pense que la réaction qui a suivi a un peu amplifié les choses. »

Il faut aussi regarder ce qu’il s’est passé quelques secondes en amont, quand Chet Holmgren a poussé dans le dos Grayson Allen sur un rebond offensif. « Je crois qu’il s’est passé quelque chose sur l’action précédente, donc il y avait probablement un peu de frustration », remarque ainsi Jalen Williams, qui s’est spontanément interposé pour défendre son partenaire de jeu.

Un casier déjà bien rempli

De quoi valoir cette expulsion ? Royce O’Neale estime que le contact n’était pas « excessif », et que Chet Holmgren l’avait peut-être un peu trop bien vendu auprès des arbitres.

« Quand (l’arbitre) a donné son explication, j’ai pensé que c’était plutôt une faute flagrante 1. Ils ont regardé l’action plusieurs fois. Je n’ai pas eu l’impression qu’il y avait de l’élan. Je me suis préparé. J’ai clairement infligé un choc et commis une grosse faute, mais c’était franc », se défend encore Grayson Allen.

Ce dernier dispose d’un beau « casier » en matière de gestes limites. On se souvient notamment qu’en janvier 2022, alors que Grayson Allen évoluait avec les Bucks, la NBA l’avait suspendu pour un match sans salaire après « un contact inutile et excessif » sur Alex Caruso, actuellement au Thunder, alors joueur des Bulls.

Ce qui pousse Jalen Williams à lâcher : « Il a un peu fait ça toute sa carrière, donc je comprends. Je m’assure juste de soutenir mes coéquipiers. Ça pourrait davantage faire parler mais c’est la NBA, personne ne se bat vraiment de toute façon. […] Ça a juste mis un peu plus de piment dans le match. Les fans étaient un peu plus dedans, donc naturellement, tu joues un peu plus dur. Honnêtement, c’était plutôt une bonne chose. »