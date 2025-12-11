Les jeunes Spurs grandissent vite

Certes, Harrison Barnes et Luke Kornet ont de la bouteille, mais dans l’ensemble, les Spurs possèdent l’un des effectifs les plus jeunes de la NBA avec des Dylan Harper, Stephon Castle ou Victor Wembanyama. Surtout, comme au Thunder, ce sont des jeunes qui jouent beaucoup, et à qui on a rapidement donné des responsabilités.

Cette nuit, alors que les Lakers tentaient le hold-up, ces jeunes Spurs ont fait preuve de maîtrise, et c’est ce qui a impressionné leur coach Mitch Johnson.

« Notre réponse avait été la bonne. Évidemment, une équipe comme celle-là va faire des runs. Ils ont beaucoup de moyens d’avoir un impact sur le jeu. Ils ont vécu ce genre de matchs tellement de fois… » rappelle le successeur de Gregg Popovich. « Et quand tu deviens un peu chancelant, que tu plies un peu, tu dois simplement redoubler de rigueur : respecter le plan de jeu, exécuter, jouer ensemble, faire encore plus de petites choses même si tu as l’impression qu’il faudrait plutôt réussir une action décisive. Et je pense qu’on a vraiment bien fait ça. »

L’importance d’avoir des créateurs

Symbolisée par la belle deuxièmee mi-temps de Stephon Castle, cette justesse tire aussi peut-être sa force dans le choix de jouer avec trois arrières, voire même trois meneurs de jeu. Sur le papier, on pouvait imaginer qu’il se marcherait sur les pieds, mais dans le quatrième quart-temps, on a vu combien c’était important d’avoir des créateurs et des joueurs capables de garder la balle sous la pression.

« Ils ont fait un excellent travail pour imposer le rythme, dès le premier quart-temps, même quand l’adversaire marquait » souligne Mitch Johnson à propos du trio Fox-Castle-Harper. « Parfois, naturellement, quand tu prends un panier, tu baisses un peu les épaules ou ton énergie chute. Mais au fil du match, j’ai trouvé qu’on restait fidèles à notre tempo. Même si tu encaisses un panier, tu sais que sur la durée, avec notre profondeur et nos créateurs, ce style joue en notre faveur. On doit faire ça indépendamment du résultat de l’action précédente. »

Stephon Castle, comme Wemby, ont fait preuve dès leur année rookie de cette maturité, et cette saison, c’est Dylan Harper qui leur emboite le pas.

« Du calme, de la maîtrise, une maturité au-delà de son âge, une capacité à lire le jeu, et un talent naturel que tout le monde n’a pas… » énumère Mitch Johnson à propos des qualités de son arrière, héritées selon lui de ses parents sportifs. « Il a une belle avance — maintenant il doit travailler pour être à la hauteur de ce talent. »