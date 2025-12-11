Le MVP de la nuit | Stephon Castle en impose !

Comme Victor Wembanyama n’est pas là, ses « petits » coéquipiers se relaient pour compenser son absence, et chaque soir, ou même chaque quart-temps, un joueur élève son niveau de jeu. Cette nuit, il y a eu d’abord Keldon Johnson, auteur d’un gros premier quart-temps pour répondre à Luka Doncic et placer les Lakers sur les bons rails.

Puis en deuxième mi-temps, un joueur a crevé l’écran, c’est Stephon Castle. Revenu de blessure il y a un match, le « combo guard » a prouvé qu’il avait parfaitement digéré son titre de Rookie Of The Year, mais aussi la venue de De’Aaron Fox. Avec 30 points à 10 sur 14 aux tirs, 10 rebonds et 6 passes, ilstle signe son meilleur match de la saison, et comme disent si bien les Américains, « le jeu a ralenti pour lui ».

Agressivité et justesse

Impressionnant physiquement, Stephon Castle est moins rectiligne dans ses pénétrations, et il voit de mieux en mieux le jeu. Comme lorsqu’il part sur sa main droite pour attirer toute la différence, et balancer une passe en diagonale pour Harrison Barnes, seul dans le corner. Il signera la même action, cette fois pour Fox, pour climatiser la Crypto.com Arena dans le « money time ».

« Je reste simplement fidèle à notre plan de jeu » explique-t-il à propos de son retour fracassant. « Mes coéquipiers, mes coachs ont beaucoup confiance en moi. Donc j’essaie juste de maintenir notre rythme, de créer un maximum de tirs pour mes coéquipiers, et j’ai trouvé mon rythme en le faisant. »

Très bon en défense, de plus en plus à l’aise en attaque, il plante 21 points en deuxième mi-temps, et il rappelle forcément Marcus Smart lorsqu’on le voit gêner un tir de Luka Doncic d’un côté, et être à la réception d’une passe longue pour marquer avec la faute sur la contre-attaque.

« Il est infatigable, et je trouve qu’il a fait un travail phénoménal ce soir pour canaliser cette énergie offensive agressive, tout en jouant juste » analyse son coach Mitch Johnson. « Il a lâché la balle quand il voyait la défense se resserrer, et il a laissé le jeu dicter ce qui était nécessaire à chaque moment. Vraiment un travail remarquable. »

A l’arrivée, et ça reste anecdotique, Castle rejoint Tim Duncan et Victor Wembanyama dans l’histoire des Spurs, seuls joueurs avant lui à avoir terminé une rencontre avec un minimum de 30 points, 10 rebonds et 5 passes à 20 ans.