OG Anunoby reste le porte-bonheur des Knicks

Ce samedi, les Knicks disputeront leur demi-finale de NBA Cup face au Magic, après avoir écarté Toronto. Un succès qui doit beaucoup à l’apport d’OG Anunoby. L’ailier s’est ainsi illustré des deux côtés du terrain, notamment lors du deuxième quart-temps remporté 34–13 par New York, pour compter jusqu’à 17 points d’avance à la pause. OG Anunoby termine la rencontre avec 13 points, 6 rebonds, 2 interceptions et 2 contres.

« OG était partout », soulignait Josh Hart après la rencontre. « Il nous a vraiment aidés à lancer ce run dans le deuxième quart-temps et ensuite, nous avons réussi à enchaîner les stops, à jouer vite, en transition, et à nous appuyer sur nos forces. Un grand bravo à lui parce qu’il a changé le cours du match. »

Depuis son retour, New York a disputé trois matchs, pour trois victoires. Après un succès maîtrisé face au Jazz, les Knicks ont enchaîné contre le Magic puis les Raptors, deux équipes classées dans le Top 6 de l’Est.

Une polyvalence essentielle

Ce n’est pas un simple coup de chaud : depuis son arrivée en décembre 2023, New York affiche un bilan de 76 victoires pour 36 défaites en saison régulière lorsque l’ailier est sur le parquet, soit 68 % de victoires. À l’inverse, lorsque l’ancien Raptor est absent, ce pourcentage tombe à seulement 55 % : 25 victoires – pour 20 défaites.

Son impact se mesure surtout en défense. Lorsqu’il est en jeu, les Knicks encaissent en moyenne 108 points pour 100 possessions, contre 119 points pour 100 possessions lorsqu’il est absent ou sur le banc.

« La polyvalence que nous offre OG est incroyable », résume Mike Brown, l’entraîneur de New York. « Avoir cette taille et cette capacité à défendre, c’est capital. Il peut prendre les postes 1 à 5. Il peut aussi tirer de loin et attaquer le cercle, toutes ces choses sont essentielles pour nous. »

Samedi, les Knicks retrouveront donc le Magic pour une place en finale de la NBA Cup. Une équipe qu’ils ont déjà battue samedi dernier, lors d’une rencontre où OG Anunoby avait terminé avec 21 points à 8/14 au tir.

OG Anunoby Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 TOR 74 20:01 47.1 37.1 62.9 0.6 1.9 2.5 0.7 1.8 0.7 0.6 0.2 5.9 2018-19 TOR 67 20:11 45.3 33.2 58.1 0.9 2.1 2.9 0.7 2.1 0.7 0.8 0.3 7.0 2019-20 TOR 69 29:57 50.5 39.0 70.6 1.2 4.1 5.3 1.6 2.4 1.4 1.1 0.7 10.6 2020-21 TOR 43 33:20 48.0 39.8 78.4 1.3 4.3 5.5 2.2 2.7 1.5 1.7 0.7 15.9 2021-22 TOR 48 36:00 44.3 36.3 75.4 1.5 4.0 5.5 2.6 2.7 1.5 1.7 0.5 17.1 2022-23 TOR 67 35:37 47.6 38.7 83.8 1.4 3.5 5.0 2.0 3.0 1.9 2.0 0.7 16.8 2023-24 NY 23 34:52 48.8 39.4 79.1 1.0 3.4 4.4 1.5 2.5 1.7 1.7 1.0 14.1 2023-24 TOR 27 33:20 48.9 37.4 71.7 0.9 3.0 3.9 2.7 2.3 1.0 1.6 0.5 15.1 2024-25 NY 74 36:34 47.6 37.2 81.0 1.3 3.5 4.8 2.2 2.3 1.5 1.4 0.9 18.0 2025-26 NY 15 30:40 47.8 39.4 78.8 1.4 3.9 5.3 1.9 2.4 1.9 1.8 0.7 15.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.