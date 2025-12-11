Converse passe enfin à la vitesse supérieure avec la SHAI 001 ! Après le restock des trois premiers coloris de la première chaussure signature de Shai Gilgeous-Alexander, voici une nouvelle version pour fêter la fin d’année avec cette SHAI 001 « Winter Red » de circonstance !

Fidèle aux précédents mais dans un style plus éclatant, le modèle se présente avec une tige entièrement rouge et des finitions en vert. Le zip, le logo du meneur du Thunder apparaît ainsi en vert sur la languette, ou encore le logo Converse sur le talon et sous la semelle apparaissent ainsi en vert .

La SHAI 001 « Winter Red » est disponible sur le site officiel de Converse depuis ce matin au prix de 130 euros.