La SHAI 001 de retour en stock

Shai Gilgeous-Alexander collectionne les succès collectifs et individuels sur le plan sportif mais aussi au rayon sneakers puisque sa toute premier chaussure signature dessinée en collaboration avec Converse, la SHAI 001, a été un succès dès sa sortie, en septembre.
Près d’un mois après la reprise de la saison régulière NBA, Oklahoma City et Shai Gilgeous-Alexander sont toujours au top et Converse en profite pour marquer le coup en renouvelant aujourd’hui son stock de SHAI 001 avec ses trois premiers coloris. Les trois modèles à peine nuancés ressortent ainsi en bleu, beige et noir.
Les SHAI 001 « Masi Blue », « Hail Clay » et « Charm Black » seront disponibles ce jeudi en milieu de matinée sur le site officiel de Converse au prix de 130 euros. Cette fois encore, le stock devrait rapidement s’écouler.
Notre verdict de la SHAI 001
Converse a frappé très fort pour son retour sur le devant de la scène en misant sur Shai Gilgeous-Alexander. Car au-delà des qualités sportives du joueur et de son succès actuel, sa sensibilité artistique et son implication à toutes les étapes du projet ont permis de donner naissance à un modèle assez unique.
La paire se démarque de la concurrence par sa capacité à marier ces deux mondes. Avec d’un côté un modèle qui présente des garanties techniques proches de la perfection en termes de dynamisme, de maintien et d’adhérence (et c’est encore le plus important). Et de l’autre, un design singulier, imaginé et dessiné de la main de SGA.