La SHAI 001 de retour en stock

Shai Gilgeous-Alexander collectionne les succès collectifs et individuels sur le plan sportif mais aussi au rayon sneakers puisque sa toute premier chaussure signature dessinée en collaboration avec Converse, la SHAI 001, a été un succès dès sa sortie, en septembre.

Près d’un mois après la reprise de la saison régulière NBA, Oklahoma City et Shai Gilgeous-Alexander sont toujours au top et Converse en profite pour marquer le coup en renouvelant aujourd’hui son stock de SHAI 001 avec ses trois premiers coloris. Les trois modèles à peine nuancés ressortent ainsi en bleu, beige et noir.

Les SHAI 001 « Masi Blue », « Hail Clay » et « Charm Black » seront disponibles ce jeudi en milieu de matinée sur le site officiel de Converse au prix de 130 euros. Cette fois encore, le stock devrait rapidement s’écouler.