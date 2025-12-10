Moins productif, Zaccharie Risacher se console avec le bilan d’Atlanta

« Parfois, il faut lui rappeler qu’il a été le premier choix de la Draft et que ce n’était pas du hasard. » La formulation faite par Jalen Johnson à propos de son coéquipier Zaccharie Risacher est assez éloquente.

Et n’aurait sans doute pas lieu d’être si le Français ne signait pas une deuxième saison dans la ligue en-deçà de ce statut de premier choix en juin 2024. Car sa ligne de production est en régression par rapport à sa saison rookie.

« Zacch est quelqu’un qui travaille toujours. En ce moment, c’est la dernière personne à prendre des tirs, et c’est toujours comme ça avec lui. Donc, s’il continue à faire ça et à suivre sa routine, il va recommencer à marquer, et nous sommes tous autour de lui pour le soutenir et comprendre qu’il va sortir de cette période difficile », développe l’intérieur qui, lui, est en pleine bourre avec les Hawks.

Par « difficile », il faut bien entendre en matière de production et d’adresse au tir. Cette saison, il tourne à 11.1 points de moyenne, soit 1.5 point de moins que l’an dernier (12.6). Surtout, son adresse à 3-points sur laquelle repose une bonne partie de son jeu est en berne : de 35.5% à 29.6%.

Pourtant auteur de bonnes premières semaines de compétition, le natif de Malaga a encore plus de mal à enchaîner depuis la mi-novembre. Ce qui coïncide avec sa chute spectaculaire après un dunk sur le parquet des Suns.

« J’ai eu l’impression d’être un peu choqué après la chute, mon corps était super tendu et j’avais quelques pépins, surtout à la jambe gauche. Mais j’ai réussi à passer au-dessus pour aider mon équipe le plus rapidement possible. J’étais donc vraiment content de pouvoir revenir aussi vite que je l’ai fait », témoigne le joueur de 20 ans.

Une adresse qui finit par tourner

Il n’a certes manqué qu’un match après cet incident, mais depuis, il peine à trouver la mire : à peine 9 points de moyenne avec 22.5% derrière l’arc. Alors pour essayer de remonter la pente, il bosse. « Vraiment dur », qualifie son coéquipier Vit Krejci, persuadé que « pour des gars comme lui, ça va finir par tourner tôt ou tard ».

« Je pense à la loi des pourcentages. On en avait parlé l’année dernière : au début, je tirais à 19%, puis ça a fini par s’améliorer. Ça va pour lui. Je suis sûr que si tu es constant dans ton travail, tu traverseras forcément des hauts et des bas. Il suffit de continuer à travailler et de garder confiance », développe le shooteur tchèque.

En attendant, à défaut de s’épanouir pleinement individuellement, Zaccharie Risacher apprécie la bonne dynamique collective de sa formation, actuellement 9e à l’Est avec un bilan positif (14v-11d). Le tout en l’absence de Trae Young.

« Et même si ça ne fait qu’environ 25 matchs, il reste encore beaucoup de rencontres. C’est une bonne base sur laquelle travailler pour le reste de la saison. Et maintenant qu’on est à la maison pendant quelques jours, c’est super d’avoir des retours et de pouvoir s’entraîner un peu, pour voir ce qu’on a fait, ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, et si on veut faire quelques ajustements », termine ainsi le Français.

Zaccharie Risacher Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 ATL 75 24:34 45.8 35.5 71.1 1.1 2.4 3.6 1.2 2.0 0.7 1.2 0.5 12.6 2025-26 ATL 22 24:41 45.3 29.6 67.7 0.7 2.1 2.8 1.5 2.0 1.0 0.8 0.6 11.1

