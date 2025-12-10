Marcus Smart, joker des Lakers pour la NBA Cup ?

Si Victor Wembanyama ne sera pas en tenue côté Spurs, en face, les Lakers ont bon espoir de recevoir le renfort de Marcus Smart. Sur la touche depuis deux semaines à cause de son dos, l’ancien meilleur défenseur de la NBA a été autorisé à reprendre l’entraînement mardi.

« Mon dos se sent bien », a assuré Marcus Smart. « Je me suis senti bien à l’entraînement aujourd’hui. On a fait quelques tests, je les ai passés. On va tenter le coup demain et voir comment ça se passe. »

Arrivé cet été, l’ancien meneur des Celtics et des Grizzlies a manqué les six derniers matchs des Lakers en raison d’un problème musculaire au niveau des lombaires.

« C’est juste des douleurs au dos. Simplement l’usure accumulée au fil des années », enchaîne le meneur de jeu. « Je n’ai pas joué de manière intensive et avec de lourdes charges depuis deux ans. Ce n’est pas comme ici. Donc c’est juste une question de retrouver le rythme et tout ce qui va avec. »

Sa présence ne serait pas de trop pour contenir Stephon Castle, Dylan Harper et bien sûr De’Aaron Fox.

« C’est évidemment un meneur très dynamique », a rappelé JJ Redick, à propos de De’Aaron Fox. « Il faut faire du bon travail pour contenir ses pénétrations. Et ce n’est pas seulement lui. Leurs autres meneurs. [Stephon] Castle… et évidemment, quand [Devin] Vassell commence à trouver son rythme sur les dribble-handoffs, en mettant de la pression non seulement vers le cercle mais aussi avec son tir, ce sont de très bons joueurs en mouvement… Ils se déplacent très bien, donc ce sera un défi. Et Fox, c’est l’un des meilleurs meneurs de la ligue. »

Marcus Smart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 BOS 67 26:59 36.7 33.5 64.6 0.9 2.4 3.3 3.1 2.6 1.5 1.3 0.3 7.8 2015-16 BOS 61 27:20 34.8 25.3 77.7 1.2 2.9 4.2 3.0 3.0 1.5 1.3 0.3 9.1 2016-17 BOS 79 30:51 35.9 28.3 81.2 1.0 2.9 3.9 4.6 2.4 1.6 2.0 0.4 10.6 2017-18 BOS 54 29:53 36.7 30.1 72.9 0.8 2.7 3.5 4.8 2.5 1.3 2.4 0.4 10.2 2018-19 BOS 80 27:30 42.2 36.4 80.6 0.7 2.2 2.9 4.0 2.5 1.8 1.5 0.4 8.9 2019-20 BOS 60 31:59 37.5 34.7 83.6 0.7 3.1 3.8 4.9 2.7 1.7 1.7 0.5 12.9 2020-21 BOS 48 32:56 39.8 33.0 79.0 0.8 2.7 3.5 5.7 2.6 1.5 2.0 0.5 13.1 2021-22 BOS 71 32:20 41.8 33.1 79.3 0.6 3.2 3.8 5.9 2.3 1.7 2.2 0.3 12.1 2022-23 BOS 61 32:05 41.5 33.6 74.6 0.8 2.4 3.1 6.3 2.8 1.5 2.3 0.4 11.5 2023-24 MEM 20 30:15 43.0 31.3 76.8 0.3 2.4 2.7 4.3 2.7 2.1 3.1 0.3 14.5 2024-25 WAS 15 18:40 44.0 39.2 68.6 0.3 1.7 1.9 2.5 1.5 1.1 1.3 0.2 9.3 2024-25 MEM 19 21:03 35.8 32.2 83.3 0.7 1.5 2.3 3.7 1.6 1.2 1.8 0.3 8.7 2025-26 LAL 14 26:47 40.8 25.4 93.8 0.6 1.6 2.3 2.9 2.9 1.8 1.9 0.3 9.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.