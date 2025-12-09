La carte Bones Hyland n’a pas suffi pour les Wolves

Chris Finch a dû se creuser la tête pour trouver un peu de variété offensive face aux Suns. Voyant que les cadres autour d’Anthony Edwards ne trouvaient pas la mire, le coach des Wolves est allé chercher au bout de son banc.

Pour en sortir Bones Hyland. « Je pensais qu’il était temps d’essayer quelque chose de différent. Il a été patient. Il a été très bon à l’entraînement, faisant tout ce qu’on lui demande. On avait besoin d’une étincelle à ce moment-là », justifie le coach en parlant d’un joueur qui collectionnait les « DNP » ces dernières semaines.

Une étincelle nécessaire, car si Anthony Edwards a encore assuré le spectacle (40 points à 15/21), il n’y a pas eu grand monde autour de lui, hormis Julius Randle (21 points à 7/11). Rudy Gobert, qui était dans un bon soir ? Expulsé. Jaden McDaniels ? 1/7 aux tirs, comme Donte DiVincenzo. Naz Reid ? 2/12. Mike Conley ? 0/5.

Le meneur/arrière remplaçant a ainsi fait du bien à l’attaque de sa formation dès son entrée en jeu dans le deuxième quart-temps, profitant des écrans de Rudy Gobert en tête de raquette pour sanctionner. Puis dans le dernier quart-temps, il a marqué à deux autres reprises derrière l’arc sur des fixations de Julius Randle.

En seulement 16 minutes, il a apporté 14 points (5/8 aux tirs dont 4/6 de loin) et 3 passes, pour un +7 au score, le meilleur ratio de sa formation. « Il a été génial, à part quelques pertes de balle, je l’ai trouvé vraiment très bon », salue son coach, qui n’oublie pas ses deux transmissions manquées dans la dernière période.

Anthony Edwards voit une star chez lui

Bones Hyland, qui s’est offert un nouveau record cette saison, a apprécié le fait d’être mobilisé sur ce match. « Lorsque tu apprécies le travail et ton parcours, les Dieux du basket te récompensent. Donc je n’ai fait que rester prêt, travailler dur, et ce soir, les tirs ont réussi à tomber pour moi », formule l’ancien joueur des Nuggets et des Clippers, qui fait moins causer de lui depuis son arrivée dans le Minnesota.

Mais qui garde la confiance de son coach. « Ça démarre en dehors du parquet. Il me parle en permanence, j’apprécie qu’il me tienne informé de ce qui se passe. Comme aujourd’hui, où il m’a dit de me tenir prêt. Ce sont les petites choses qu’on apprécie de la part d’un coach. »

Un joueur est particulièrement fan de son jeu chez les Wolves : Anthony Edwards. « C’est mon gars. Je suis fan de lui depuis trois ans. Si vous l’avez vu jouer, vous savez qu’il est incroyable au basket. Ce n’était qu’une question de temps avant qu’il ne soit sur le terrain, et ce soir, il a montré pourquoi il a sa place », jubile l’arrière.

Dithyrambique, le leader de l’équipe dit « tout » apprécier dans le jeu de son coéquipier, avec qui il s’entraîne beaucoup. « Parfois, on peut juste voir que certaines personnes sont faites pour devenir des stars. Je ne connais peut-être pas tous les critères pour être une star. Mais si je pense les connaître, je pense qu’il en fait partie », lâche carrément Anthony Edwards en en oubliant presque que les Wolves ont quand même perdu.

Bones Hyland Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DEN 69 18:59 40.3 36.6 85.6 0.2 2.5 2.7 2.8 2.2 0.6 1.2 0.3 10.1 2022-23 DEN 42 19:31 39.9 37.8 86.6 0.2 1.8 2.0 3.0 1.6 0.7 1.6 0.3 12.1 2022-23 LAC 14 18:56 40.1 35.1 75.0 0.7 2.8 3.5 3.4 2.1 0.8 1.1 0.1 10.8 2023-24 LAC 37 14:36 38.6 32.6 78.3 0.1 1.4 1.5 2.5 1.4 0.7 1.2 0.1 6.9 2024-25 LAC 20 11:06 39.1 38.8 88.5 0.3 1.0 1.2 1.4 1.3 0.9 1.2 0.2 7.2 2024-25 MIN 4 4:15 66.7 50.0 0.0 0.3 0.3 1.0 0.8 0.0 0.3 0.0 1.3 2025-26 MIN 14 8:30 48.8 32.0 75.0 0.1 0.9 1.1 1.3 1.1 0.4 0.6 0.0 3.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.