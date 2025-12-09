Dylan Harper a trouvé le chemin de la victoire

C’était la soirée des jeunes premiers à La Nouvelle-Orléans. Si Derik Queen a sans doute été le meilleur joueur sur le parquet, Dylan Harper lui a volé la vedette.

Le meneur/arrière des Spurs a forcé la décision dans les dernières secondes du match chez les Pelicans pour offrir la victoire à San Antonio. Le deuxième choix de la dernière Draft confirme sa montée en puissance depuis son retour de blessure, et sa capacité à poser sa marque sur une rencontre, en particulier par son agressivité près du cercle.

Dylan Harper sortait d’un match très compliqué contre les Cavaliers, son plus mauvais depuis ses débuts en NBA avec un vilain 1/11 au tir. Mais le fils de Ron Harper n’a pas laissé le doute s’immiscer. « Je ne suis pas surpris de le voir rebondir, être agressif et continuer à avoir un impact, même quand le ballon n’est pas dans ses mains : en défense, par son spacing » s’est félicité l’entraîneur de San Antonio, Mitch Johnson, en conférence de presse. Lundi, Dylan Harper a battu son record personnel avec 22 points, et avec efficacité, à 10/16 au tir.

Un « game winner » de haut niveau

L’ancien joueur de l’université de Rutgers s’est appuyé sur son talent pour aller attaquer le cercle, contre une équipe de New Orleans loin d’être la plus solide pour couvrir son arceau. Dylan Harper a inscrit neuf de ses dix paniers du soir près du cercle, avec un quasi-parfait 9 sur 11 dans la peinture.

« Il n’a peur de rien, d’agresser le cercle et de trouver ses shoots à sa guise » a salué Stephon Castle. Surtout, le joueur de 19 ans a eu le sens du timing pour se mettre en avant. Tout d’abord avec ses 11 points dans le deuxième quart-temps, pour permettre à San Antonio de consolider son avance de 20 points. Puis dans les dernières minutes de la partie, alors que le score était très serré, et la pression à son maximum.

Dylan Harper termine avec neuf points dans le dernier acte, mais surtout avec le « game winner » à 9,1 secondes du buzzer final. La possession initiale était revenue à De’Aaron Fox. Mais pris à deux, le meneur n’avait pas pu trouver de solutions et avait été contraint de prendre un temps-mort. Avec huit secondes sur la possession et une remise en jeu à effectuer, les Spurs et Mitch Johnson ont fait confiance à leur débutant, alors que De’Aaron Fox était verrouillé. Dylan Harper a fait chuter le pourtant tenace Jose Alvarado pour se démarquer, avant d’attaquer Saddiq Bey, résister au contact, puis terminer l’action d’un lay-up contesté de sa main « faible », la droite.

DYLAN HARPER RESPONDS! Career-high 22 for the @Spurs rookie as they lead by 3 with 1.1 left… watch here: https://t.co/mcOPx5in1R https://t.co/ZwfSr4YuFb pic.twitter.com/iJ2yYf0TTc — NBA (@NBA) December 9, 2025

« En début de saison, j’étais un peu incertain, un peu hésitant, façon ‘je suis le nouveau gars de l’équipe, j’essaie juste de tâter le terrain’ » a réagi le héros du soir aux médias. « Mais au fur et à mesure de la saison, mes coéquipiers, mes coachs, tout le monde m’a encouragé à être moi-même. Des actions comme celles-ci montrent que je vais continuer à attaquer le cercle peu importe les circonstances. Je vais aller sur la ligne des lancers-francs, si mes adversaires viennent sur ma trajectoire. C’est ma mentalité, d’aller dans la raquette. »

« Certains joueurs ont des qualités innées, c’est difficile d’apprendre ce genre de tir » a appuyé Mitch Johnson. « Ils ont cette capacité à trouver leurs positions et y être à l’aise. Et il faut du talent pour mettre ces tirs. Dylan et Derik Queen sont de très bons exemples de joueurs qui ont développé tout ça à un jeune âge. »

Premier match pour le trio Harper – Castle – Fox

Aussi intrépide que doué, Dylan Harper confirme qu’il a déjà bien sa place parmi les joueurs majeurs des Spurs. Et ce malgré un temps de jeu encore limité, qu’il parvient à exploiter au mieux, avec 14.6 points de moyenne à 47.5 % au tir en seulement 22,3 minutes de jeu de moyenne sur ses cinq derniers matchs.

Le retour de blessure de Stephon Castle la nuit dernière n’a toutefois pas semblé perturber le rookie, qui disputait son premier match en carrière avec le ROY sortant (18 points, mais à 5/15, 5 rebonds, 5 passes) et De’Aaron Fox (14 points à 4/11, 7 passes), la ligne arrière tant attendue des Spurs.

« Je pense que l’on se fait tous les trois confiance ballon en main » a expliqué Dylan Harper. « Il n’y a pas d’ego entre nous trois, c’est très important dans cette ligue. Nous voulons simplement voir les autres être en réussite. Si c’est ma soirée, ils me passeront le ballon. Si c’est la soirée de Stephon, nous lui passerons le ballon. Si c’est la soirée de Fox, nous lui passerons le ballon. Nous avons cet état d’esprit, jouer les uns pour les autres. Et nous avons tous un même but commun, c’est de gagner. »

La mission est réussie, grâce au benjamin de ce trio encore perfectible, mais très prometteur pour San Antonio.