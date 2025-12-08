Joueurs de la semaine | Une grande première pour Jamal Murray

La NBA vient de désigner Jamal Murray et Jaylen Brown, respectivement pour les conférences Ouest et Est, comme « Joueurs de la semaine ». Porté par un match à 52 points face aux Pacers, le premier a guidé les Nuggets à un bilan de trois victoires pour une défaite sur la période. Sur la semaine, il tourne à 29.8 points, 4.5 rebonds et 7.5 passes de moyenne, confirmant son très bon début de saison aux côtés de Nikola Jokic.

Décidé à débuter fort cette campagne, le Canadien s’offre au passage son tout premier trophée hebdomadaire.

Jaylen Brown signe pour sa part une semaine quasiment parfaite avec des Celtics invaincus (4 victoires) contre Knicks, Lakers et Raptors. Il affiche 34.0 points, 6.7 rebonds et 5.7 passes de moyenne, avec des pourcentages affolants : 53.8 % au tir, 47.1 % à 3-points et 88.9 % aux lancers.

Après Victor Wembanyama, Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Donovan Mitchell, Luka Doncic et Jalen Brunson, ce sont donc Jamal Murray et Jaylen Brown qui s’invitent au palmarès des joueurs de la semaine. Une nouvelle preuve de la densité d’une ligue où les performances XXL se multiplient soir après soir.