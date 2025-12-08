Au moins, VJ Edgecombe a récupéré le maillot de son idole absolue

VJ Edgecombe faisait la grimace, mais il avait quand même les yeux qui brillaient au moment de quitter le parquet de la Xfinity Mobile Arena. Battu de quatre points par les Lakers, le rookie des Sixers venait en effet de vivre l’un des moments dont il rêvait enfant : échanger son maillot avec LeBron James, son idole absolue.

Auteur de 15 points dans la défaite face à Los Angeles, le Bahaméen a longtemps croisé le regard de la star de Los Angeles avant de récupérer le précieux jersey dans le couloir.

« Je suis encore un gamin, pour être honnête. C’était mon joueur préféré en grandissant, la seule raison pour laquelle j’ai commencé le basket. Récupérer son maillot compte beaucoup pour moi, mais je voulais gagner. Ça aurait eu une autre saveur si on avait gagné et que j’avais eu son maillot », a-t-il confié après la rencontre.

Petite ironie de l’histoire, VJ Edgecombe avait effacé plus tôt dans la saison un record de LeBron James pour ses débuts en NBA, avec 34 points inscrits pour son tout premier match. Mais la nuit dernière, le « King » a rappelé qu’il restait le patron en crucifiant Philadelphie dans le money-time, même s’il va fêter ses 41 ans.

VJ Edgecombe Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 PHI 20 34:36 41.4 37.6 76.7 1.8 3.9 5.7 4.0 3.2 1.3 1.8 0.5 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.