Première titularisation pour Yang Hansen

Les Blazers sont passés à côté face aux Grizzlies, notamment parce qu’ils ont été écrasés à l’intérieur. Les joueurs de Memphis ont dominé au rebond, s’offrant de nombreuses « secondes chances ». Il faut dire que Tiago Splitter était encore privé de Donovan Clingan et de Robert Williams III. Aussi, il a lancé Yang Hansen dès l’entre-deux.

Le 16e choix de la dernière Draft (2m16, 122 kilos) a donc décroché sa première titularisation en NBA. Mais la soirée du Chinois fut compliquée. Déjà, il a commencé avec deux fautes rapides, responsables de sa sortie prématurée après même pas quatre minutes. Si bien qu’à la pause, toujours sans point et avec un petit rebond, les fautes étaient sa catégorie statistique la plus fournie…

Puis, en début de dernier quart-temps, il prend un coup au visage de Zach Edey et reste au sol quelques instants. Mais les arbitres n’ont pas sifflé, le jeu se poursuit et le pivot des Grizzlies marque de l’autre côté.

« Voilà pourquoi j’étais furieux. Je ne comprends pas. Un joueur au sol, on prend le temps de vérifier si tout va bien. Voilà pourquoi j’ai pris une faute technique », se justifie le coach par intérim des Blazers.

Yang Hansen va conclure cette rencontre avec 4 points, 5 rebonds et 2 passes en 19 minutes. Et malgré ses deux ballons perdus et ses cinq fautes, comme il a fait une bien meilleure deuxième mi-temps, il termine avec un +/- positif (+2). C’est le seul avec Sidy Cissoko dans ce cas, alors que le Français affiche un +5 en 23 minutes.

« Son début de match n’était pas bon mais il a bien mieux terminé », analyse son entraîneur. « C’était une bonne leçon pour lui, de connaître cette expérience et d’affronter un pivot qui a la même taille et la même puissance que lui. Une bonne expérience pour lui, pour apprendre et s’améliorer. »

Yang Hansen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 POR 12 6:45 28.6 7.1 90.0 0.4 1.1 1.5 0.7 0.7 0.0 0.6 0.4 2.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.