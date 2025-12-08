La Nike GT Cut 3 Turbo passe de Dallas à Minneapolis

La Nike GT Cut 3 Turbo s’offre une nouvelle jeunesse en mettant à l’honneur les couleurs des maillots NBA. Après la version aux couleurs des Mavs, c’est à présent au tour des Wolves de Minnesota d’investir le marché mondial.

La tige s’articule de la même façon que la précédente, déclinée en plusieurs bandes entre vert, bleu gris et bleu nuit sur les parois latérales et complétée de blanc sur la partie supérieure. Les « Swoosh » ressortent en blanc et en gris métal sur les deux côtés. La languette blanche comporte également une virgule en bleu et vert. La semelle extérieure verte est complétée par la mention « Zoom X » qui compose la semelle intermédiaire.

La Nike GT Cut 3 Turbo « Minnesota Timberwolves » est disponible au prix de 200 euros sur Basket4Ballers.