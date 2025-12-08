La Nike GT Cut 3 Turbo passe de Dallas à Minneapolis

La Nike GT Cut 3 Turbo s’offre une nouvelle jeunesse en mettant à l’honneur les couleurs des maillots NBA. Après la version aux couleurs des Mavs, c’est à présent au tour des Wolves de Minnesota d’investir le marché mondial.
La tige s’articule de la même façon que la précédente, déclinée en plusieurs bandes entre vert, bleu gris et bleu nuit sur les parois latérales et complétée de blanc sur la partie supérieure. Les « Swoosh » ressortent en blanc et en gris métal sur les deux côtés. La languette blanche comporte également une virgule en bleu et vert. La semelle extérieure verte est complétée par la mention « Zoom X » qui compose la semelle intermédiaire.
La Nike GT Cut 3 Turbo « Minnesota Timberwolves » est disponible au prix de 200 euros sur Basket4Ballers.
Notre verdict de la Nike GT Cut 3
Destinées aux attaquants les plus virevoltants, les deux précédentes versions de la Nike GT Cut ont vu leur côte monter en flèche devant la GT Run et la GT Jump. La Nike GT Cut 3 a su conserver cet héritage en restant sur ses qualités, en terme de dynamisme et de réactivité tout en parvenant à innover positivement avec cette mousse « Zoom X » du plus bel effet.
Le compromis entre la légèreté des matériaux et leur faible durabilité, notamment au niveau du col, est en revanche à revoir. La coupe de la languette sera également à laisser à l’appréciation de chacun. Pour le reste, le modèle est une réussite, offrant un résultat optimal au niveau du confort, du dynamisme du rebond, de la qualité et de la sécurité des appuis ainsi que du maintien.
La Nike GT Cut 3 préserve ainsi sa cote parmi les meilleures chaussures du marché pour les profils de joueurs extérieurs plutôt dynamiques.