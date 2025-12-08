La Harden Vol. 10 officiellement présentée !

La ligne signature de James Harden est de nouveau sur la pente ascendante, et après les succès des Harden Vol. 8 et 9, la Harden Vol. 10 pointe enfin le bout de son orteil.

On avait déjà aperçu la paire lors de la tournée estivale en Chine du joueur des Clippers, il y a quatre mois. C’est désormais officiel, la Harden Vol. 10 débarque, et sera disponible en France dès la semaine prochaine !

Le modèle garde l’ADN de la version précédente, avec cette fois une tige moulée en forme de cercles sur les parois latérales selon le chois du joueur, et une semelle composée d’un amorti Lightboost sur toute la longueur. Ce premier coloris « Imma Be a Star » ressort ici d’un gris scintillant avec un col ajusté et une languette en noir.

« Depuis le tout début avec adidas, je voulais créer une chaussure qui relie d’où je viens à l’endroit où je vais. La Vol. 10 est bien plus spéciale : c’est un reflet de tout ce que nous avons construit et de ce que je veux laisser derrière moi », a précisé James Harden. Au-delà des motifs classiques, comme le logo du joueur qu’on retrouve sur la tirette et qui brille également dans l’obscurité, le modèle est en effet rempli de détails rappelant l’ascension incroyable de la superstar des Clippers, comme sa devise « Under No One ».

La Harden Vol. 10 « Imma Be a Star » sera disponible sur le site officiel d’adidas France dès le 15 décembre au prix de 160 euros !