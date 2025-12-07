Avec son tir extérieur, Ausar Thompson passe un cap en attaque

Apathique, la défense des Bucks lui a offert une invitation complète pour shooter à 3-points. Mais Ausar Thompson a hésité une seconde et décidé de partir en dribble pour se rapprocher. Et voyant que Myles Turner et les autres n’étaient pas beaucoup concernés, il a envoyé un petit tir à trois mètres ligne de fond.

Face aux Bucks la nuit passée, l’ailier des Pistons a signé plusieurs finitions de ce genre et terminé avec 13 points (6/7 aux tirs), 8 passes et 6 rebonds. Le voir convertir ces petits tirs en périphérie n’est pas si commun chez lui qui ne shoote par ailleurs quasiment pas à 3-points (5/16 sur la saison après 20 matchs).

Cette saison, il a déjà pris plus de tirs à mi-distance que la saison passée, avec certes un pourcentage moindre (4/14 contre 4/12 l’an dernier). Mais le plus notable est sans doute son recours au tir dans la peinture en dehors de la « restricted area » (la plus proche du cercle) : 44% cette saison (26/59) contre 35% (41/117) un an plus tôt.

Voilà une corde offensive qui semble donc se débloquer chez lui, alors qu’il est davantage connu pour ses qualités de « slasher », à l’instar de son frère à Houston, Amen.

Beaucoup de travail estival

« Ça change beaucoup de choses pour lui parce qu’avec le tir, c’est simplement : ça rentre ou ça ne rentre pas. Quand il élève son tir de cette façon, la défense ne peut rien faire. C’est juste une question de savoir s’il le met ou s’il le manque », remarque son coach J. B. Bickerstaff.

Ce dernier considère qu’il a tout intérêt à multiplier ces attaques en raison de ses qualités athlétiques. « Ce n’est pas comme d’autres tirs qui peuvent être contestés ou qu’il doit modifier, parce qu’il est tellement fort pour atteindre cette zone, et évidemment il peut s’élever à des hauteurs que d’autres ne peuvent pas atteindre pour se créer un tir propre », remarque le coach à juste titre.

Le technicien rapporte enfin que son joueur « a énormément travaillé (sur cet aspect). Il a commencé à y travailler cet été, et c’est quelque chose qu’on voulait vraiment qu’il continue à faire davantage. » Les défenses adverses sont sans doute moins ravies.

Ausar Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 DET 63 25:08 48.3 18.6 59.7 2.0 4.3 6.4 1.9 2.8 1.1 1.3 0.9 8.8 2024-25 DET 59 22:31 53.5 22.4 64.1 1.9 3.3 5.1 2.3 2.8 1.7 1.4 0.7 10.1 2025-26 DET 19 28:00 50.5 31.3 55.7 1.9 4.0 5.9 2.8 2.9 1.5 1.4 0.7 11.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.