Du pire au meilleur d’Anthony Davis en 24 heures

« Notre attaque, notre ‘spacing’, les balles perdues… C’était mauvais. Mais je me tiens, évidemment, pour responsable. Mais on n’a pas le temps. Je n’ai pas le temps de m’appesantir là-dessus. » À la sortie d’un lourd revers face au Thunder, Anthony Davis dressait un tableau noir et promettait de se préparer au mieux pour le match du lendemain, la réception de Houston.

Avec à l’arrivée, une réaction à la hauteur de son match manqué face au champion en titre, terminé sur l’un des pires matchs de sa carrière face à OKC (2 points à 1/9 aux tirs). « AD », qui avait pointé du doigt la stratégie défensive d’OKC de laisser Chet Holmgren en aide sur lui, n’a pas eu autant de mal à s’exprimer face à une raquette des Rockets privés de deux éléments clés (Alperen Sengun et Steven Adams).

Sur l’une de ses premières attaques du cercle de la soirée, Davis, servi en tête de raquette, a ainsi facilement pris le dessus sur Clint Capela avec un « drive » main gauche. À l’aise près du cercle pour démarrer, l’intérieur texan a par la suite fait parler son adresse à mi-distance, s’offrant même un « jumper » sous les yeux de Kevin Durant avec qui il était en duel durant la soirée.

« AD reste AD. Il est arrivé très agressif, et on voulait beaucoup jouer pour lui. On savait qu’en face, ils n’avaient personne capable de l’arrêter. Donc il a été lui-même ce soir, et évidemment on avait besoin de tout ça », remarque après la rencontre PJ Washington, lui-même important dans le « run » décisif signé par Dallas dans le troisième quart-temps.

Dallas va mieux depuis son retour

Son intérieur a terminé avec une ligne de statistiques royale à 29 points (14/19 aux tirs), 8 rebonds et 2 interceptions en 30 minutes. « Il a vraiment bien réagi. Ça arrive. On a tous déjà fait de mauvais matchs et on passe au suivant. Ça montre simplement à quel point il est important pour notre équipe des deux côtés du terrain, en défense comme en attaque », salue Jason Kidd.

« Être capable de prendre des rebonds, de jouer en un contre un, de contrer des tirs, et puis de l’autre côté d’être capable de marquer. Et je pense que le match a été un peu plus facile pour lui ce soir », juge son coach après avoir énuméré tout ce qu’il apporte à la formation texane.

De son côté, plutôt que de mettre l’accent sur sa prestation individuelle, Davis préfère s’arrêter sur la bonne dynamique en cours à Dallas. Les Mavs ont remporté quatre de leurs cinq dernières sorties. Ce qui coïncide avec son retour à la compétition.

« Maintenant, on commence juste à tout comprendre, ce qu’on essaie de faire depuis le training camp : être une bonne équipe défensive, bien jouer en attaque, se battre des deux côtés du terrain, se faire confiance. Je pense simplement qu’on commence à faire tout ça », termine-t-il.

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NO 64 28:51 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 NO 67 35:12 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 NO 68 36:06 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 NO 61 35:29 49.3 32.4 75.8 2.1 8.1 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.0 24.3 2016-17 NO 75 37:11 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 NO 75 36:22 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 NO 56 33:02 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 LAL 62 34:22 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 LAL 36 32:17 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.3 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35:06 53.2 18.6 71.3 2.7 7.2 9.9 3.1 2.4 1.2 2.1 2.3 23.2 2022-23 LAL 56 34:00 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 LAL 76 35:32 55.6 27.1 81.6 3.1 9.5 12.6 3.5 2.3 1.2 2.1 2.3 24.7 2024-25 DAL 9 29:33 46.1 23.3 68.8 1.7 8.4 10.1 4.4 1.8 0.6 2.2 2.2 20.0 2024-25 LAL 42 34:17 52.8 29.8 78.8 2.8 9.0 11.9 3.4 2.0 1.3 2.2 2.1 25.7 2025-26 DAL 9 29:13 49.3 35.0 70.0 3.1 7.3 10.4 3.3 2.0 1.1 1.9 1.7 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.