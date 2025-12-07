Cam Spencer, l’autre rayon de soleil dans le ciel orageux des Grizzlies

« Je suis surpris que les gens ne parlent pas davantage de lui. Voici un joueur qu’on a peu vu l’année dernière et qui maintenant pose de sacrés problèmes ». Tuomas Iisalo n’a pas tout réussi depuis sa prise de pouvoir dans le Tennessee, mais il peut être satisfait d’avoir flairé le bon coup en mettant en avant Cam Spencer depuis la reprise. Les blessures conjuguées de Ja Morant, Ty Jerome et Scotty Pippen Jr ont poussé le Finlandais à donner sa chance à l’ancien pensionnaire d’UConn. Et jusqu’à présent, ce dernier n’a pas déçu !

Après un mois et demi de compétition, Cam Spencer s’apprête à disputer ce soir son 24e match de la saison, lui qui n’avait participé qu’à 25 rencontres lors de l’intégralité de sa saison rookie, avec un temps de jeu famélique. A ce stade de la saison, l’arrière est ainsi devenu l’une des satisfactions des Grizzlies avec le “steal” de Cedric Coward à la Draft.

Plus d’une corde à son arc

La belle dynamique des Grizzlies, avec six victoires sur leurs huit derniers matchs, a conforté sa montée en puissance, lui qui tourne à 15.7 points en moyenne sur les sept derniers matchs avec un pourcentage de réussite à 3-points plutôt impressionnant, à 61.7 % en près de cinq tentatives en moyenne par match.

La confiance aidant, Cam Spencer commence à montrer qu’il n’est pas qu’un shooteur unidimensionnel et en profite pour développer d’autres facettes de son jeu, comme on l’a vu lors du dernier match remporté face aux Clippers vendredi avec une pointe à 7 passes décisives, pour la deuxième fois en dix jours.

“Il a cette capacité à mettre ses tirs dès la réception du ballon, de créer pour lui mais aussi pour les autres en sortie d’écran. Il peut gérer les deux postes arrières ce qui, pour sa deuxième année seulement en pro et en NBA, est très impressionnant”, a ajouté Tuomas Iisalo, qui s’attend désormais à voir Cam Spencer être davantage “scouté”. « Il fait partie de ces gars qui, à la fin du mois de mai, voulaient de façon spontanée venir s’entraîner et commencer à apprendre de nouvelles choses. Il récolte aujourd’hui les fruits de ce travail. Lorsque des événements malheureux liés à des blessures se sont produits, il a saisi sa chance. La préparation a rencontré l’opportunité ».

Son éclosion en dit également long sur sa force mentale, car Memphis aurait tellement pu plonger après son entame catastrophique. Chacun a pris la mesure de la situation et a apporté sa pierre à l’édifice pour aider les Grizzlies à relever progressivement la tête et à rester dans le coup, en attendant que l’infirmerie se vide, à commencer par le retour imminent de Ja Morant.

“Mentalement, on est durs, on est résilients. On a rencontré de l’adversité dès le début de l’année, mais on a plutôt bien rebondi. Il nous faut continuer sur cette voie, maintenant que nous avons le momentum de notre côté”, a lâché l’intéressé après le succès acquis face aux Clippers.

La réception de Portland ce soir constituera un nouveau test de choix, avec la possibilité de bien finir la semaine avant de bénéficier de cinq jours off, puisque Memphis ne rejouera ensuite que vendredi face à Utah, toujours à domicile.

Cam Spencer Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 MEM 25 10:05 41.5 36.5 100.0 0.5 0.7 1.2 1.4 0.9 0.4 0.2 0.0 4.2 2025-26 MEM 23 20:47 48.8 47.7 90.0 0.3 1.8 2.1 3.8 1.4 0.7 1.2 0.1 11.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.