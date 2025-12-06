Anthony Davis a vécu une soirée cauchemar à OKC

Pour la première fois de sa carrière, Anthony Davis a attaqué un dernier quart-temps sans avoir inscrit le moindre point ! Finalement, il va réussir un panier dans une rencontre déjà pliée, et terminer avec 2 points à 1 sur 9 aux tirs. La faute à l’excellente défense du Thunder.

« C’était leur plan, comme la plupart des équipes. Quand j’attrape la balle, ils sont prêts, surtout quand je l’ai au poste… Il n’y a pas beaucoup d’espace pour jouer” a-t-il expliqué sur les prises à deux d’OKC. « J’en endosse la responsabilité mais on n’a pas le temps de s’attarder dessus. On a un délai de 23 heures. »

Eh oui, les Mavericks sont en back-to-back, et il faut déjà se tourner vers le prochain match face aux Rockets. Une autre formation capable de gêner Davis, isolé en l’absence de P.J. Washington, Dereck Lively II et Daniel Gafford.

« On savait que la raquette serait chargée et que la capacité de AD à scorer allait donc être limitée » précise Jason Kidd. « Ses coéquipiers devaient prendre le relais et on n’a juste pas marqué. Il a fait les bonnes lectures, mais on a raté des tirs ou perdu des ballons. On doit voir comment lui donner de meilleurs positions, même face aux prises à deux. Il était constamment pris à deux. Il a eu deux défenseurs sur lui toute la soirée, voire trois. Donc pour nous, il faut mieux couper et rentrer nos tirs pour les sortir de cette stratégie. »

Pourtant, on se dit que Davis en a vu d’autres dans sa carrière, mais là, il a été complètement étouffé et ses 8 rebonds et 6 passes n’ont pas compensé le reste. « Défensivement, ils sont très bons avec leurs mains, » conclut Davis. « Tu as un groupe de gars qui jouent ensemble, l’un pour l’autre. Ils jouent vraiment très bien des deux côtés du terrain. Tu dois pratiquement faire un match parfait. Ils capitalisent sur chacune de tes erreurs et ils tournent à plein régime. »