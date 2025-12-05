Blessé, Kelly Oubre Jr. ne veut pas tomber dans la déprime

Le 14 novembre, contre les Pistons, Kelly Oubre Jr. s’est blessé à un ligament du genou gauche et n’a pas pu disputer la seconde période de la rencontre. Plus précisément, il a aggravé une blessure contractée trois jours auparavant.

« Je m’étais fait mal contre les Celtics, mais ce n’était pas aussi grave. Je me suis à nouveau mal mais cette fois, je n’ai pas eu autant de chance », raconte l’ancien ailier des Wizards.

Cela fait maintenant trois semaines qu’il est bloqué à l’infirmerie et un nouveau point sur sa santé sera fait en début de semaine prochaine. « C’est un lent processus. Je ne joue pas avec Mère Nature et je laisse mon corps guérir, je prends mon temps. Chaque jour est un défi. Mais ça va mieux, ça avance bien. »

Après neuf matches manqués de suite, la frustration se fait néanmoins sentir chez Kelly Oubre Jr, qui tourne à 16.8 points de moyenne cette saison. Il ne la cache pas.

« C’est chiant. J’essaie de maintenir la tête hors de l’eau, de rester lucide. Je combats la dépression et tout ce qui vient avec le fait de ne pas pouvoir faire mon travail et remplir ma mission », confie-t-il. « C’est un défi différent et je l’accepte. Je veux être avec les gars. Je veux les aider, je veux aider à gagner des matches. Rester sur le côté, je ne peux pas. Je prends les choses au jour le jour et j’essaie de faire mon possible pour revenir. »

Kelly Oubre Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 WAS 63 10:39 42.7 31.6 63.3 0.4 1.7 2.1 0.2 1.6 0.3 0.5 0.1 3.7 2016-17 WAS 79 21:15 42.1 28.7 75.8 0.8 2.5 3.3 0.6 2.5 0.7 0.6 0.2 6.3 2017-18 WAS 81 27:33 40.3 34.1 82.0 0.7 3.8 4.5 1.2 2.9 1.0 1.1 0.4 11.8 2018-19 PHO 40 29:30 45.3 32.5 76.1 1.2 3.7 4.9 1.6 2.8 1.4 1.8 1.0 16.9 2018-19 WAS 29 26:02 43.3 31.1 80.0 0.8 3.6 4.4 0.7 2.4 0.9 1.0 0.7 12.9 2019-20 PHO 56 34:31 45.2 35.2 78.0 1.2 5.3 6.4 1.5 3.4 1.3 1.5 0.7 18.7 2020-21 GS 55 30:40 43.9 31.6 69.5 1.5 4.5 6.0 1.3 2.2 1.0 1.3 0.8 15.4 2021-22 CHA 76 26:18 44.0 34.5 66.7 1.0 2.9 4.0 1.1 2.5 1.0 0.9 0.4 15.0 2022-23 CHA 48 32:15 43.1 31.9 76.0 1.4 3.8 5.2 1.1 2.9 1.4 1.3 0.4 20.3 2023-24 PHI 68 30:13 44.1 31.1 75.0 1.4 3.6 5.0 1.5 2.9 1.1 1.3 0.7 15.4 2024-25 PHI 60 34:38 47.0 29.3 75.1 1.6 4.5 6.1 1.8 3.0 1.5 1.3 0.5 15.1 2025-26 PHI 12 34:50 49.7 34.3 78.9 1.2 3.9 5.1 1.3 2.7 1.1 1.5 0.8 16.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.