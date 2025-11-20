Deux semaines d’absence pour Kelly Oubre Jr.

Paul George à peine revenu de blessure, c’est Kelly Oubre Jr. qui prend sa place à l’infirmerie des Sixers.

Comme le souligne The Athletic, le voilà absent pour au moins deux semaines, à cause d’une entorse au niveau du ligament de son genou gauche.

L’ailier s’était blessé vendredi dernier à Detroit, quittant le terrain en cours de première mi-temps. Absent depuis, il était l’un des hommes en forme de Philadelphie, avec 16.8 points, 5.1 rebonds et 1.1 interception de moyenne (à 50% au shoot) dans ce rôle de titulaire qu’il occupe depuis son arrivée en 2023.

Au mieux, Kelly Oubre Jr. ne rejouera donc qu’au mois de décembre, alors que les Sixers doivent toujours faire avec les pépins physiques de Joel Embiid. Sans pour autant les empêcher de rester au-dessus de l’équilibre.

Kelly Oubre Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 WAS 63 10:39 42.7 31.6 63.3 0.4 1.7 2.1 0.2 1.6 0.3 0.5 0.1 3.7 2016-17 WAS 79 21:15 42.1 28.7 75.8 0.8 2.5 3.3 0.6 2.5 0.7 0.6 0.2 6.3 2017-18 WAS 81 27:33 40.3 34.1 82.0 0.7 3.8 4.5 1.2 2.9 1.0 1.1 0.4 11.8 2018-19 PHO 40 29:30 45.3 32.5 76.1 1.2 3.7 4.9 1.6 2.8 1.4 1.8 1.0 16.9 2018-19 WAS 29 26:02 43.3 31.1 80.0 0.8 3.6 4.4 0.7 2.4 0.9 1.0 0.7 12.9 2019-20 PHO 56 34:31 45.2 35.2 78.0 1.2 5.3 6.4 1.5 3.4 1.3 1.5 0.7 18.7 2020-21 GS 55 30:40 43.9 31.6 69.5 1.5 4.5 6.0 1.3 2.2 1.0 1.3 0.8 15.4 2021-22 CHA 76 26:18 44.0 34.5 66.7 1.0 2.9 4.0 1.1 2.5 1.0 0.9 0.4 15.0 2022-23 CHA 48 32:15 43.1 31.9 76.0 1.4 3.8 5.2 1.1 2.9 1.4 1.3 0.4 20.3 2023-24 PHI 68 30:13 44.1 31.1 75.0 1.4 3.6 5.0 1.5 2.9 1.1 1.3 0.7 15.4 2024-25 PHI 60 34:38 47.0 29.3 75.1 1.6 4.5 6.1 1.8 3.0 1.5 1.3 0.5 15.1 2025-26 PHI 12 34:50 49.7 34.3 78.9 1.2 3.9 5.1 1.3 2.7 1.1 1.5 0.8 16.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.