Deux semaines d’absence pour Kelly Oubre Jr.

Paul George à peine revenu de blessure, c’est Kelly Oubre Jr. qui prend sa place à l’infirmerie des Sixers.
Comme le souligne The Athletic, le voilà absent pour au moins deux semaines, à cause d’une entorse au niveau du ligament de son genou gauche.
L’ailier s’était blessé vendredi dernier à Detroit, quittant le terrain en cours de première mi-temps. Absent depuis, il était l’un des hommes en forme de Philadelphie, avec 16.8 points, 5.1 rebonds et 1.1 interception de moyenne (à 50% au shoot) dans ce rôle de titulaire qu’il occupe depuis son arrivée en 2023.
Au mieux, Kelly Oubre Jr. ne rejouera donc qu’au mois de décembre, alors que les Sixers doivent toujours faire avec les pépins physiques de Joel Embiid. Sans pour autant les empêcher de rester au-dessus de l’équilibre.
|Kelly Oubre Jr.
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2015-16
|WAS
|63
|10:39
|42.7
|31.6
|63.3
|0.4
|1.7
|2.1
|0.2
|1.6
|0.3
|0.5
|0.1
|3.7
|2016-17
|WAS
|79
|21:15
|42.1
|28.7
|75.8
|0.8
|2.5
|3.3
|0.6
|2.5
|0.7
|0.6
|0.2
|6.3
|2017-18
|WAS
|81
|27:33
|40.3
|34.1
|82.0
|0.7
|3.8
|4.5
|1.2
|2.9
|1.0
|1.1
|0.4
|11.8
|2018-19
|PHO
|40
|29:30
|45.3
|32.5
|76.1
|1.2
|3.7
|4.9
|1.6
|2.8
|1.4
|1.8
|1.0
|16.9
|2018-19
|WAS
|29
|26:02
|43.3
|31.1
|80.0
|0.8
|3.6
|4.4
|0.7
|2.4
|0.9
|1.0
|0.7
|12.9
|2019-20
|PHO
|56
|34:31
|45.2
|35.2
|78.0
|1.2
|5.3
|6.4
|1.5
|3.4
|1.3
|1.5
|0.7
|18.7
|2020-21
|GS
|55
|30:40
|43.9
|31.6
|69.5
|1.5
|4.5
|6.0
|1.3
|2.2
|1.0
|1.3
|0.8
|15.4
|2021-22
|CHA
|76
|26:18
|44.0
|34.5
|66.7
|1.0
|2.9
|4.0
|1.1
|2.5
|1.0
|0.9
|0.4
|15.0
|2022-23
|CHA
|48
|32:15
|43.1
|31.9
|76.0
|1.4
|3.8
|5.2
|1.1
|2.9
|1.4
|1.3
|0.4
|20.3
|2023-24
|PHI
|68
|30:13
|44.1
|31.1
|75.0
|1.4
|3.6
|5.0
|1.5
|2.9
|1.1
|1.3
|0.7
|15.4
|2024-25
|PHI
|60
|34:38
|47.0
|29.3
|75.1
|1.6
|4.5
|6.1
|1.8
|3.0
|1.5
|1.3
|0.5
|15.1
|2025-26
|PHI
|12
|34:50
|49.7
|34.3
|78.9
|1.2
|3.9
|5.1
|1.3
|2.7
|1.1
|1.5
|0.8
|16.8
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.