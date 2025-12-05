LeBron James, l’homme qui a fait des 10 points un simple plancher

La dernière fois que LeBron James n’avait pas atteint les 10 points en saison régulière, Cooper Flagg venait tout juste de naître, l’iPhone n’existait pas encore et Netflix ne faisait que livrer des DVD par la poste…

Alors dans sa quatrième saison NBA, le « King » finissait à 8 points, le 5 janvier 2007 face aux Bucks. Les Cavaliers s’étaient tout de même imposés (95-86) mais le meilleur marqueur de l’histoire de la ligue doit bien avouer qu’il n’a aucun souvenir de cette rencontre. Pas plus que son coéquipier Drew Gooden, pourtant auteur de 31 points.

« Si vous m’aviez demandé : ‘Vous souvenez-vous avoir marqué plus de 30 points alors que LeBron en inscrivait moins de 10 ?’, je me serais attendu à m’en souvenir », s’amuse ce dernier, interrogé par ESPN.

Terry Stotts se souvient… pour une autre raison

En fait, le seul qui semble se rappeler de cette rencontre est Terry Stotts, l’actuel assistant de Steve Kerr aux Warriors, qui dirigeait alors les Bucks. Mais ce n’est pas pour les 8 points de LeBron James…

« Je vais être honnête, je me souviens très bien de ce match, et pas parce que LeBron n’a pas marqué 10 points », explique-t-il. « Michael (Redd) avait réussi un dunk dans les dernières secondes du match. Un dunk insignifiant. Nous étions menés de neuf points. Mais il s’est blessé au genou sur l’action et a manqué les 20 matchs suivants… »

Alors qu’ils étaient presque à l’équilibre, et virtuellement en playoffs, les Bucks, privés de leur leader offensif, vont perdre 17 de ces 20 matchs. Entraînant le renvoi de Terry Stotts.

Pour LeBron James, ce match dans le Wisconsin mettait fin à une série de 161 matchs consécutifs à plus de 10 points. Une série passée inaperçue. Ce que personne ne savait alors, c’est que le match suivant allait donc démarrer une improbable série de 1 297 rencontres de saison régulière terminées avec plus de 10 points au compteur.

Dans ce laps de temps, la deuxième meilleure série du genre sera pour Kevin Durant, avec 562 matchs. Bien sûr, cette série est à un moment donné clairement devenue un objectif à part entière, surtout lorsque le record de Michael Jordan (866) était à portée, même si LeBron James s’est toujours défendu de tout faire pour la prolonger…

Seuls 24 joueurs ont disputé plus de 1 297 matchs de saison régulière

« Je me suis dit : ‘Oh, c’est plutôt cool’. Au début, je pensais que c’était juste un autre de ces records en quelque sorte inventés, mais ensuite j’ai réalisé que ce n’était pas le cas. C’est un vrai record » répondait-il sur le fait de dépasser Michael Jordan. « C’est la même chose que pour le record de points marqués dans l’histoire, quand je l’ai battu. Je ne l’ai même jamais visé… Donc c’est plutôt cool. Je veux dire, je ne peux pas rester là et dire : ‘Oh, eh bien, ça ne veut rien dire’. Parce que ça veut dire quelque chose. Mais ce n’était pas un objectif que je m’étais fixé. »

Difficile de croire qu’il ne l’avait pas non plus en tête en mars 2021 quand, sévèrement touché à la cheville en plein match face aux Hawks, il est resté sur le terrain pour inscrire un 3-points qui lui permettait d’atteindre les 10 points, avant de demander un temps-mort pour sortir. Et ne plus rejouer pendant un mois…

Alors, on peut citer la loi de Goodhart et dire que « quand une mesure devient un objectif, elle cesse d’être une bonne mesure », mais il faut bien avouer qu’en NBA, les records sont des objectifs en soi.

Surtout, il ne faut pas non plus que cela occulte la longévité et le constance que cela implique. Car dans toute l’histoire de la NBA, il n’y a finalement que 24 joueurs qui ont disputé plus de 1 297 matchs de saison régulière…

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 6 32:50 41.3 25.9 55.0 0.7 3.7 4.3 7.8 1.5 0.7 1.8 0.2 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.