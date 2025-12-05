Tyrese Maxey et VJ Edgecombe, le héros aux deux visages des Sixers

Si vous cherchiez des montagnes russes d’émotion avant votre week-end, on ne peut que vous conseiller le dernier quart-temps du match jeudi entre les Sixers et les Warriors.

La rencontre semblait sans histoire après une grosse demi-heure de jeu, survolée par Philadelphie. Mais après avoir dilapidé 24 points d’avance, la franchise de Pennsylvanie a eu besoin de plusieurs petits miracles pour sortir vivant du piège tendu par le banc de Golden State. Ce succès, Philadelphie le doit à sa star Tyrese Maxey et à son nouveau grand espoir VJ Edgecombe, tous les deux décisifs dans les dernières secondes du match.

Il peut se passer beaucoup de choses dans un match de basket en à peine dix secondes. Et ce match en est une preuve éclatante. Philadelphie était mené d’un point à 11,2 secondes de la fin, avec le ballon dans les mains des Warriors pour une remise en jeu. Ces secondes ont finalement duré des minutes. Et ce ne sont pas un mais deux héros que peut saluer Philadelphie, car Tyrese Maxey et VJ Edgecombe ont tous deux contribué à ce scénario renversant.

Les efforts de VJ Edgecombe ont payé

Le rookie des Bahamas est peut-être le premier héros du soir, malgré un nouveau match discret en attaque (10 points avec seulement huit tirs tentés, 6 rebonds, 5 passes, 5 ballons perdus). Son interception capitale à 8,2 secondes a offert aux Sixers la chance de pouvoir encore y croire. Puis son rebond offensif avec seulement neuf dixièmes sur l’horloge a offert la victoire aux locaux. « C’est mon premier panier pour la gagne » en riait-il juste après le buzzer.

Mais il a surtout salué la dernière action de son compère de la ligne arrière, qui s’est envolé après un retour tonitruant pour contrer la dernière tentative de De’Anthony Melton, qui avait anticipé la remise en jeu vers le cercle de Philadelphie. « Tyrese a fait une sacrée action en contrant le tir, parce que c’était un lay-up ouvert » a-t-il salué en conférence de presse. « Il a probablement traversé le terrain en 4,2 secondes ou quelque chose comme ça (une référence au 40-yard dash, un exercice de course effectué principalement en NFL, dont le record est détenu par le sprinteur Christian Coleman en 4,12 secondes) et l’a rattrapé. Le mérite en revient à Tyrese. Il a contré ce tir. Il a contré ce tir. Il est probablement le meilleur arrière contreur de moins de 1,93 m. »

Tyrese Maxey ne voulait pas laisser De’Anthony Melton gagner

Pour Tyrese Maxey, cette dernière action était importante à plus d’un titre. Elle a été la conclusion de ce qui avait été jusque-là une nouvelle très belle prestation individuelle (35 points à 13/27, 3 rebonds, 2 passes, 2 interceptions) mais qui aurait pu se conclure par une défaite extrêmement frustrante.

Surtout, il s’est envolé pour contrer De’Anthony Melton, un de ses amis proches depuis son passage à Philadelphie entre 2022 et 2024… et qui venait de le contrer quelques instants plus tôt sur sa tentative de tir de la gagne. « Sincèrement, je ne voulais pas qu’il m’appelle dans quelques minutes pour me dire qu’il nous avait battus » en a rigolé le meneur All-Star des 76ers.

« Je suis simplement heureux pour lui » a-t-il ajouté. « Il était chez moi pendant deux-trois heures hier, à parler de tout et de rien. Je suis juste heureux de le voir ici, il a le sourire. Je lui avais dit que je lui laisserais un tir parce qu’il avait du mal en début de match. Je lui ai laissé un tir à mi-distance, mais j’étais juste content qu’il soit sur le parquet. Cela faisait du bien de le voir et je lui ai dit qu’il ne pouvait pas défendre sur moi, donc tout va bien. »

La claquette d’Edgecombe, « une action géniale »

Une fois le clin d’oeil à son adversaire du soir effectué, Tyrese Maxey est revenu sur VJ Edgecombe, pour lequel il ne manque pas de compliments. « C’était une action incroyable » a-t-il estimé au sujet de la claquette de son coéquipier. « Il a fait un geste incroyable. D’être à cet endroit, de suivre le tir et remettre le ballon dans le cercle comme ça, c’était une action géniale. » « J’ai essayé de prendre le rebond sans retomber avec » a décrypté le rookie. « J’ai fait un bon travail pour ne pas le faire et reprendre mes appuis. Le sort du match était en jeu, vous devez aller au rebond offensif, il n’y a aucun autre choix. C’est obligatoire. »

« Il fait simplement tellement de choses comme ça » a insisté Tyrese Maxey. « Nous savons qu’il peut scorer, qu’il peut passer le ballon, mais il fait des choses qui ne se voient pas sur la feuille de stats en permanence. Il joue dur. Il va aller chercher le rebond supplémentaire. Il va volleyer le ballon à un coéquipier, ou dévier un ballon. Nous l’apprécions parce qu’il fait ce genre de choses. Nous savons qui il est en tant qu’homme, et en tant que joueur. Donc il va continuer à faire tout ça, et à travailler sur ça. »

Sans Paul George, toujours convalescent, et avec un Joel Embiid très loin de ses capacités (12 points à 5/13, trois ballons perdus en 26 minutes jeudi), l’avenir de Philadelphie passe désormais par son binôme Maxey – Edgecombe.