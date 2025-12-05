Le fond avant la forme pour les Wolves

Sans faire de bruit, les Wolves affichent la deuxième meilleure série de victoires de la ligue actuellement, derrière le rouleau compresseur qu’est le Thunder (13 succès de rang). Les hommes de Chris Finch viennent en effet de signer, à New Orleans, une quatrième victoire d’affilée.

Si cette performance est réalisée dans l’ombre, c’est parce que les adversaires battus ne font pas partie des cadors de la saison (Boston, San Antonio et deux fois New Orleans) et aussi parce que les Wolves ne déroulent pas.

« Il y a une différence entre une bonne victoire et une bonne performance », rappelait Chris Finch avant la rencontre de jeudi soir. « Le succès à long terme se construit sur de bonnes performances. »

Fort avec les forts, faible avec les faibles…

La deuxième victoire contre les Pelicans entre totalement dans cette analyse. Minnesota a attendu le dernier quart-temps pour passer un 15-0 et faire la différence, encaissant tout de même 116 points face à une des plus mauvaises attaques et équipes de la ligue. Deux jours avant, Anthony Edwards et sa bande avaient pris 142 points, étant obligés d’aller en prolongation pour l’emporter…

« On n’est pas notre meilleure version en ce moment et on l’accepte », assure Naz Reid. « On a tout de même gagné quatre matches de suite. Parfois, et sans manquer de respect aux Pelicans, on peut sous-estimer la concurrence. Ça nous fait du mal parfois. »

On est habitué à ce discours à Minnesota, déjà bien présent la saison passée. Rudy Gobert et compagnie sont irréguliers et ont trop souvent tendance à se mettre au niveau de leur adversaire. Si c’est très fort en face, les Wolves évoluent à haut niveau. Si c’est faible, les Wolves ne font guère mieux et, parfois, se font même cueillir…

Voilà pourquoi ces quatre succès donnent le sourire. Peu importe le flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse… « On a été capable de monter d’un cran quand ce fut nécessaire. On a la capacité de gagner de plusieurs manières et on mise là-dessus en ce moment », conclut Chris Finch.