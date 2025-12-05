Le MVP de la nuit | Austin Reaves a mis les Lakers sur les bons rails

Lors de la première mi-temps de ce duel entre Lakers et Raptors, Austin Reaves a cumulé 14 points, mais il prend feu après le retour des vestiaires. Dès la reprise, l’arrière se montre avec un tir à 3-points. Puis, au milieu de ce troisième acte, il enchaîne deux flèches à longue distance depuis le logo pour redonner l’avantage à Los Angeles. Le joueur des Lakers ne s’arrête pas en si bon chemin puisqu’il réussit un invraisemblable 2+1 face à Collin Murray-Boyles.

Au total, dans ce seul troisième quart-temps, Austin Reaves inscrit 22 points, un nouveau record en carrière en douze minutes.

« Nous l’avons limité à 14 points en première mi-temps, ce qui est une bonne chose. Puis, il a pris feu en seconde période. Il a mis deux tirs de suite alors qu’il était quasiment au milieu du terrain. Qu’est-ce que vous voulez faire face à ça ? » , réagit Darko Rajakovic après la rencontre, dépassé par le coup de chaud d’Austin Reaves.

Si la fin du match est marquée par cette passe décisive de LeBron James pour le tir à 3-points au buzzer de Rui Hachimura offrant la victoire aux Lakers (123-120), le point de départ de cette action est Austin Reaves. C’est lui qui remonte la balle et alors qu’il est pris à deux par la défense de Toronto, il arrive à trouver LeBron James qui fera ensuite le bon décalage pour le Japonais.

Luka Doncic peut dormir tranquille

« Je savais qu’ils allaient venir me doubler donc j’ai essayé de trouver LeBron pour qu’il soit dans une situation qu’il a déjà connue des millions de fois », explique Austin Reaves. « Vous devez tirer votre chapeau à quelqu’un qui veut gagner et toujours faire le bon choix. Si vous lui demandez, la victoire est plus importante que les points. Ce sont des moments de joie intense parce que nous passons toute l’année ensemble. On prend soin les uns des autres d’une manière bien plus intense que si nous étions simplement amis. Tout le monde était content de le voir réussir. Rui est resté prêt et je le remercie d’avoir rentré ce tir. »

Austin Reaves finit sa soirée avec 44 points et 10 passes à 13/21 au tir et 5/11 de loin. Avec un Luka Doncic absent pour assister à la naissance de son deuxième enfant en Slovénie, Austin Reaves a une nouvelle fois pris le relais. Lorsque l’ancien joueur de Dallas est absent, il tourne à 41 points et 10 passes de moyenne.

« Il doit certainement dormir actuellement. Luka, s’il te plaît, dépêche-toi de revenir, tu me manques mon frère », plaisante la star de la soirée après la rencontre.

Austin Reaves Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 LAL 61 23:15 45.9 31.7 83.9 0.7 2.4 3.2 1.8 1.4 0.5 0.7 0.3 7.3 2022-23 LAL 64 28:48 52.9 39.8 86.4 0.5 2.5 3.0 3.4 1.7 0.5 1.5 0.3 13.0 2023-24 LAL 82 32:04 48.6 36.7 85.3 0.7 3.6 4.3 5.5 1.9 0.8 2.1 0.3 15.9 2024-25 LAL 73 34:56 46.0 37.7 87.7 0.8 3.7 4.5 5.8 2.1 1.1 2.4 0.3 20.2 2025-26 LAL 17 36:35 51.9 36.4 88.3 0.8 4.9 5.7 6.6 2.4 1.2 3.3 0.1 28.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.