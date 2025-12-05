Cleveland reprend une très grosse amende

Cleveland paie ses choix de ménager ses stars au prix fort. La NBA est en effet extrêmement vigilante quant à l’utilisation des All-Stars de chaque équipe, en particulier sur des matchs retransmis nationalement. La « politique de participation » est ainsi appliquée à la lettre, et ce sont encore les Cavaliers qui vont en faire les frais.

Déjà sanctionnés d’une amende de 100 000 dollars pour avoir laissé Donovan Mitchell et Evan Mobley au repos lors d’un « back-to-back » face à Miami le 12 novembre dernier, les Cavs ont à nouveau été pris par la patrouille, pour un point de détail, encore lors d’un « back-to-back ».

Les investigations de la ligue ont ainsi confirmé que Darius Garland était disponible pour disputer les deux matchs, celui face aux Clippers le 23 novembre, puis celui face aux Raptors le lendemain.

Le staff avait finalement choisi de préserver son meneur face à Toronto, alors que le règlement exige qu’une star doit privilégier le match retransmis à la télévision nationale dans ce cas de figure. Un écart qui va tout de même coûter la coquette somme de 250 000 dollars à la franchise de l’Ohio. De quoi faire réfléchir la prochaine fois…

Darius Garland Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CLE 59 30:55 40.1 35.5 87.5 0.5 1.4 1.9 3.9 1.6 0.7 2.6 0.1 12.3 2020-21 CLE 54 33:09 45.1 39.5 84.8 0.4 2.0 2.4 6.1 2.0 1.2 3.0 0.1 17.4 2021-22 CLE 68 35:44 46.2 38.3 89.2 0.6 2.7 3.3 8.6 1.7 1.3 3.6 0.1 21.7 2022-23 CLE 69 35:28 46.2 41.0 86.3 0.4 2.3 2.7 7.8 2.1 1.2 2.9 0.1 21.6 2023-24 CLE 57 33:21 44.6 37.1 83.4 0.5 2.1 2.7 6.5 1.7 1.3 3.1 0.1 18.0 2024-25 CLE 75 30:41 47.2 40.1 87.8 0.6 2.2 2.9 6.7 1.9 1.2 2.5 0.1 20.6 2025-26 CLE 7 27:43 37.5 38.5 91.7 0.9 2.0 2.9 6.9 1.7 0.6 3.1 0.0 14.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.