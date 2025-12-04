Jalen Williams célébré par son ancienne université de Santa Clara

Jalen Williams a vécu une année de rêve. All-Star pour la première fois, élu dans la All-Defensive Second Team et la All-NBA Third Team, puis champion NBA avec le Thunder avant de signer un contrat de 287 millions sur cinq ans, l’ailier a bouclé ce tourbillon par un retour chargé d’émotion à Santa Clara, où son numéro 24 a été retiré.

« Je vais être honnête : je ne sais pas si j’y avais même pensé », a-t-il souri à propos de ce maillot dans les hauteurs du Leavey Center. « Quand je suis arrivé ici, j’étais juste heureux d’être joueur NCAA de première division. Mon état d’esprit, c’était : ‘Comment je peux devenir meilleur chaque jour ?’ et laisser les choses se mettre en place. J’avais des ambitions NBA, mais jamais je ne me suis dit que je finirais au milieu des bannières. »

Devenu le huitième joueur de Santa Clara à voir son numéro retiré, aux côtés notamment de Steve Nash et Kurt Rambis, il savoure surtout le lien avec son université.

Profiter des réussites

« (Ils étaient) une des seules facs à me recruter. Il y a une vraie loyauté. Sans eux, je n’aurais peut-être pas eu le même feu pour continuer à jouer. C’est un endroit spécial », insiste-t-il.

Même depuis son explosion à Oklahoma City, Jalen Williams revient régulièrement sur le campus, parfois avec le trophée Larry O’Brien sous le bras. « À chaque fois que je reviens, c’est vraiment spécial. L’université a déjà changé par rapport à quand j’étais là. J’essaie de prendre ces moments avec recul, c’est ce que j’apprécie le plus. »

Après ses playoffs joués malgré un poignet douloureux, le joueur du Thunder sait pourtant qu’il doit apprendre à souffler. « Une fois sorti de l’université, tout va beaucoup plus vite. C’est dur de s’asseoir et de vraiment profiter de tes réussites. J’essaie d’être plus dans le moment et d’être heureux pour tout ce qui arrive. Beaucoup de gens n’ont jamais eu l’opportunité que j’ai eue ce soir. Plus tard, je pourrai regarder en arrière et voir que c’était encore plus spécial que ce que je ressens maintenant » conclut ainsi le lieutenant de Shai Gilgeous-Alexander.