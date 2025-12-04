Les Blazers parviennent enfin à conclure

Face aux Spurs, au Thunder puis enfin contre les Raptors, les Blazers ont craqué en dernier quart-temps. Une fâcheuse tendance observée depuis le début de saison. Et avec huit revers sur les dix derniers matches, la franchise avait terriblement besoin de gagner à nouveau. « On a besoin de se battre pendant 48 minutes », insistait Tiago Splitter lors du passage de ses troupes au Canada.

Ce fut enfin fait à Cleveland. Après un 8-0 en deuxième quart-temps, les joueurs de l’Oregon vont prendre les commandes de la rencontre, sans jamais les lâcher ensuite. Après trois défaites de suite, le fond et la forme de ce succès font du bien.

« On a parlé de ce qu’on devait faire mieux et les gars ont répondu à l’appel », poursuit le coach sur la préparation de ce déplacement. « Ils font leur possible, ils jouent dur, bloquent au rebond, suivent les consignes offensives et défensives. Ils essaient de faire les choses correctement. Et ça finit par payer. C’était agréable à voir. »

Le 9-2 passé dans les trois dernières minutes permet ainsi aux Blazers de briser leur mauvaise série dans le « clutch time », c’est-à-dire les matches où il y a cinq points d’écart ou moins dans les cinq ultimes minutes.

« On en avait besoin. On s’est retrouvé dans beaucoup de matches serrés, qu’on aurait pu gagner et c’est satisfaisant de pouvoir conclure et de retrouver le goût de la victoire », confirme Caleb Love.

La pièce est enfin tombée du bon côté pour Portland, face à une équipe de haut tableau de la conférence Est en plus. « C’est un de nos meilleurs matches cette saison, au niveau des détails », analyse Tiago Splitter. « On avait évoqué le fait de jouer ensemble, de faire circuler le ballon et on l’a fait. »