Le MVP de la nuit | Jamal Murray s’est bien amusé

On le croyait à l’infirmerie, et voilà que Jamal Murray signe une des performances les plus dingues de ce début de saison : 52 points avec un 10 sur 11 à 3-points ! C’est sur le parquet d’Indianapolis où les Nuggets se sont imposés 135-120, et son 91% à 3-points égale un record NBA pour un tel volume de tirs.

« Continuer de tirer », a répondu Jamal Murray lorsqu’un journaliste lui demande ce qui lui traversait la tête lorsqu’il a vu les tirs rentrer, un par un. « Tu fais ça depuis si longtemps, pas besoin de compliquer. Je joue, je m’amuse, je joue, je m’amuse. »

C’est simple le basket ! Le plus dingue, c’est qu’il ne devait même pas jouer. David Adelman ne comptait pas sur lui, mais Jamal Murray a eu de bonnes sensations lors du shootaround. « Franchement, ça allait plutôt bien », confirme-t-il. « On a fait beaucoup de soins avant le match aujourd’hui, et je me sentais bien. C’était peut-être un peu douloureux à la fin du premier quart-temps, mais rien que je ne pouvais pas gérer. »

« Donnez-lui juste la balle ! Écartez-vous, allez dans les corners »

Le plus curieux, c’est que c’est par la défense que Jamal Murray a trouvé le bon rythme et que les Nuggets, dans leur ensemble, ont signé l’une de leurs meilleures mi-temps de la saison.

« Pour moi, la défense alimente l’attaque. Je sais que lorsqu’on sur demi-terrain, on exécute bien, on partage la balle. On est altruistes, on coupe, on bouge, on met des tirs. Je pense que la différence pour nous, c’est que lorsqu’on défend, on peut ajouter ça en plus et, en même temps, empêcher l’autre équipe de marquer. »

Cela paraît basique mais les « stops » nourrissent le jeu rapide, les shoots en première intention, et dans le même temps, les adversaires se retrouvent sur les talons. Et lorsqu’un joueur a la main chaude comme Jamal Murray cette nuit, il n’y a plus qu’à lui donner la balle.

C’est Bruce Brown, qui résume le mieux la situation : « Donnez-lui juste la balle ! Écartez-vous, allez dans les corners. S’il a besoin de moi, je serai ouvert, mais je lui rendrai tout de suite et je le laisserai faire son truc. »

Jamal Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 82 21:53 40.4 33.4 88.3 0.5 2.1 2.6 2.1 1.5 0.6 1.4 0.3 9.9 2017-18 DEN 81 31:40 45.1 37.8 90.5 1.0 2.7 3.7 3.4 2.1 1.0 2.1 0.3 16.7 2018-19 DEN 75 32:38 43.7 36.7 84.8 0.9 3.4 4.2 4.8 2.0 0.9 2.1 0.4 18.2 2019-20 DEN 59 32:16 45.6 34.6 88.1 0.8 3.2 4.0 4.8 1.7 1.1 2.2 0.3 18.5 2020-21 DEN 48 35:30 47.7 40.8 86.9 0.8 3.3 4.0 4.8 2.0 1.3 2.3 0.3 21.2 2022-23 DEN 65 32:49 45.4 39.8 83.3 0.7 3.2 4.0 6.2 1.6 1.0 2.2 0.2 20.0 2023-24 DEN 59 31:33 48.1 42.5 85.3 0.7 3.4 4.1 6.5 1.8 1.0 2.1 0.7 21.2 2024-25 DEN 67 36:05 47.4 39.3 88.6 0.7 3.2 3.9 6.0 1.9 1.4 2.1 0.5 21.4 2025-26 DEN 19 34:47 48.3 41.5 89.5 0.5 4.0 4.5 6.7 1.7 1.1 2.5 0.3 23.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.