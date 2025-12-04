C’est le grand jour pour la Nike Book 1 « AM 95 Solar Red »

Alors que Devin Booker a enfin dévoilé au monde entier la toute nouvelle Book 2 , Nike continue de promouvoir la Book 1 , sortie en mars 2024 et qui n’a pas encore livré tous ses secrets.

Nike a déjà fait preuve de beaucoup d’imagination pour mettre en avant cette première chaussure signature. C’est encore le cas sur cette Book 1 « Air Max 95 Solar Red », qui rend hommage à l’une des paires préférées du père de Devin Booker : la Nike Air Max 95, avec ici cet ensemble gris-noir assorti de subtiles touches de rouge, sur l’une des virgules, mais aussi à l’intérieur du col et de la languette.

La Book 1 « Air Max 95 Solar » est disponible sur Basket4Ballers depuis aujourd’hui, au prix de 150 euros.