C’est le grand jour pour la Nike Book 1 « AM 95 Solar Red »

Alors que Devin Booker a enfin dévoilé au monde entier la toute nouvelle Book 2, Nike continue de promouvoir la Book 1, sortie en mars 2024 et qui n’a pas encore livré tous ses secrets.
Nike a déjà fait preuve de beaucoup d’imagination pour mettre en avant cette première chaussure signature. C’est encore le cas sur cette Book 1 « Air Max 95 Solar Red », qui rend hommage à l’une des paires préférées du père de Devin Booker : la Nike Air Max 95, avec ici cet ensemble gris-noir assorti de subtiles touches de rouge, sur l’une des virgules, mais aussi à l’intérieur du col et de la languette.
La Book 1 « Air Max 95 Solar » est disponible sur Basket4Ballers depuis aujourd’hui, au prix de 150 euros.
Notre verdict de la Nike Book 1
Nike et Devin Booker ont réussi leur pari en faisant de cette « Book 1 » une chaussure à double usage, en répondant à la fois aux codes et au design classique d’une chaussure « lifestyle », tout en garantissant des caractéristiques techniques irréprochables sur le plan basket.
Inspirée de la Nike Air Force 1, la paire a été retravaillée avec une semelle intermédiaire en Cushlon 2.0 qui offre un dynamisme nécessaire aux profils comme Devin Booker. On aurait apprécié un peu plus de confort sur l’avant du pied mais l’essentiel est là. L’adhérence et le maintien atteignent également la norme du marché.
La Book 1 a également dans son ADN un côté hommage qui saura attirer le grand public. Devin Booker est un passionné et ce mélange des genres saupoudré de ses touches personnelles offrent un modèle singulier.