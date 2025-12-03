Sans surprise, Mark Daigneault et JB Bickerstaff ont été élus « Coachs du mois » pour octobre/novembre, respectivement à l’Ouest et à l’Est.

Le coach du Thunder est récompensé pour le départ historique d’Oklahoma City, meilleur bilan de la ligue avec seulement une défaite au compteur après plus d’un mois de compétition. Symbole d’une dynastie en construction, le champion en titre a rejoint le cercle très fermé des équipes parties sur un rythme de 20-1 ou mieux.

Auparavant, seuls les Warriors de 2015/16, les Rockets de 1993/94 et les Knicks de 1969/70 y étaient parvenus.

À Detroit, JB Bickerstaff poursuit de son côté la métamorphose des Pistons. Après avoir relancé la franchise la saison passée, il a emmené son équipe à un impressionnant bilan de 16 victoires pour 4 défaites sur la période, le meilleur de l’Est, porté par un Cade Cunningham en mode MVP et tout juste élu « Joueur du mois ».

Ces trophées mensuels valident deux trajectoires fortes de ce début de saison : d’un côté, un Thunder déjà installé parmi les cadors et qui assume pleinement son statut de champion en titre. De l’autre, des Pistons redevenus compétitifs beaucoup plus vite que prévu, poussés par un staff qui a trouvé la bonne formule autour de sa star.