Une victoire nécessaire pour les Raptors

Ce fut une des belles histoires de ce début de saison. Les Raptors ont signé une étonnante série de neuf succès de rang, car elle n’était pas vraiment attendue. Puis, une défaite en prolongation contre les Hornets est venue briser la dynamique. Le gros revers face aux Knicks, dès le lendemain, n’a fait que confirmer ce coup de frein.

Il fallait donc repartir de l’avant et vite, pour éviter que la série de neuf victoires d’affilée ne devienne qu’un simple souvenir. Dominés pendant un long moment, les Blazers ont résisté jusqu’à la fin, ont fait trembler leur adversaire mais ont fini par céder.

« C’était une grosse bataille », résume Darko Rajakovic. « On en a parlé avant le match, on savait qui on allait affronter et c’était un duel vraiment, vraiment compliqué. »

L’essentiel est assuré pour Toronto, une semaine avant le match le plus important de leur saison, le quart de finale de la NBA Cup face aux Knicks, et avant d’affronter les Lakers, ce jeudi.

« C’était une victoire très importante pour nous, on en avait extrêmement besoin », confie Scottie Barnes. « On a perdu les deux matches de notre back-to-back et on avait le sentiment qu’on aurait dû gagner le premier, contre Charlotte. Mais conclure cette partie et obtenir la victoire, c’est positif. »