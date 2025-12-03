Matchs
NBA
Matchs
NBA

Une victoire nécessaire pour les Raptors

Publié le 3/12/2025 à 13:52 Twitter Facebook

NBA – La série de neuf victoires de suite s’est arrêtée avec deux revers de rang pour Toronto. Il fallait donc rapidement repartir de l’avant. C’est fait, contre Portland.

Ce fut une des belles histoires de ce début de saison. Les Raptors ont signé une étonnante série de neuf succès de rang, car elle n’était pas vraiment attendue. Puis, une défaite en prolongation contre les Hornets est venue briser la dynamique. Le gros revers face aux Knicks, dès le lendemain, n’a fait que confirmer ce coup de frein.

Il fallait donc repartir de l’avant et vite, pour éviter que la série de neuf victoires d’affilée ne devienne qu’un simple souvenir. Dominés pendant un long moment, les Blazers ont résisté jusqu’à la fin, ont fait trembler leur adversaire mais ont fini par céder.

« C’était une grosse bataille », résume Darko Rajakovic. « On en a parlé avant le match, on savait qui on allait affronter et c’était un duel vraiment, vraiment compliqué. »

L’essentiel est assuré pour Toronto, une semaine avant le match le plus important de leur saison, le quart de finale de la NBA Cup face aux Knicks, et avant d’affronter les Lakers, ce jeudi.

« C’était une victoire très importante pour nous, on en avait extrêmement besoin », confie Scottie Barnes. « On a perdu les deux matches de notre back-to-back et on avait le sentiment qu’on aurait dû gagner le premier, contre Charlotte. Mais conclure cette partie et obtenir la victoire, c’est positif. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Brandon Ingram 21 33:54 47.4 31.3 82.1 0.6 5.1 5.7 3.7 3.0 1.0 0.6 2.1 21.5
Scottie Barnes 21 33:23 51.3 41.4 85.9 2.2 5.8 8.0 5.0 2.3 1.4 1.6 3.2 19.9
Rj Barrett 17 30:56 50.6 35.6 72.5 0.7 4.1 4.8 3.8 1.5 0.8 0.2 2.6 19.4
Immanuel Quickley 21 32:14 45.2 36.9 72.2 0.4 4.1 4.6 6.3 1.7 1.2 0.0 2.2 16.0
Jakob Poeltl 15 26:28 72.8 0 57.1 3.1 5.3 8.3 2.3 1.4 0.8 0.6 3.5 10.5
Sandro Mamukelashvili 20 18:57 53.6 40.4 81.0 1.3 2.8 4.1 1.7 0.8 0.5 0.5 1.7 10.3
Collin Murray-boyles 16 18:11 51.9 42.9 66.7 1.8 1.6 3.4 1.2 1.1 0.7 0.3 2.1 6.9
Gradey Dick 21 16:11 39.3 31.3 85.3 0.4 1.6 2.0 0.7 0.4 0.7 0.1 1.0 6.5
Jamal Shead 21 18:46 38.5 36.4 79.4 0.2 1.4 1.6 5.3 1.1 1.0 0.1 2.0 5.8
Ja'kobe Walter 18 15:50 43.8 41.7 88.9 0.9 1.2 2.1 0.7 0.7 1.0 0.2 1.8 5.1
Jamison Battle 15 7:08 64.5 57.9 100.0 0.1 1.1 1.1 0.1 0.4 0.1 0.1 0.5 3.6
Ochai Agbaji 15 13:36 38.8 5.9 70.0 0.3 1.5 1.9 0.7 0.3 0.4 0.1 1.7 3.1
Garrett Temple 3 3:20 50.0 50.0 50.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.3 0.3 1.3
Jonathan Mogbo 8 4:53 44.4 0 0 0.5 0.9 1.4 0.6 0.1 0.1 0.3 0.5 1.0
Chucky Hepburn 1 5:00 0.0 0.0 0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Jonathan Demay
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toronto Raptors en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes