Un record avec les Spurs sans artifice pour Harrison Barnes

« Ouais… cool », réagit avec un sourire détaché Harrison Barnes à qui un journaliste vient d’annoncer son record de la soirée. Face aux Grizzlies, l’ailier des Spurs a signé une sortie à 31 points (10/20 aux tirs), portée par une grosse adresse à 3-points (7/12), complétée avec 5 rebonds et 5 passes en 36 minutes.

Jamais il n’avait marqué autant depuis qu’il porte le maillot des Spurs. L’année dernière, pour sa première saison avec les Texans, il s’était arrêté à 29 unités. Le vétéran de 33 ans, dont la première interview d’après-match a été interrompue par ses coéquipiers, ne sait pas à quel moment il a réalisé qu’il était dans un bon soir.

« Contre Minnesota, je crois que j’ai mis mon premier tir et ensuite j’en ai à peine rentré un autre. Ce soir, je mets mes trois premiers, puis j’envoie trois briques, non ? Donc on ne sait vraiment jamais. Tu essaies d’y aller et d’être agressif », assure l’ailier qui sortait d’une petite soirée à 5 points (2/9) sur le parquet des Wolves.

Une contre-performance effacée dans un match où sa formation a mis du temps à se lancer. Son premier tir, le premier de sa formation après plusieurs minutes de mutisme, a d’ailleurs été une prière depuis la tête de raquette…

« C’était un démarrage frustrant par rapport à l’attention portée aux détails. Il semble toujours avoir le don pour hausser son niveau quand on en a le plus besoin, surtout quand on traverse un petit passage à vide. C’est l’exemple même du professionnel », définit son coach, Mitch Johnson.

Pas besoin de trop en faire

Un professionnel qui n’a pas hésité à se mettre en retrait à l’approche du « money time » où De’Aaron Fox a pris le relais au « scoring » pour mener les Texans vers une victoire arrachée. Car Harrison Barnes, malgré l’absence de Victor Wembanyama, estime que San Antonio garde assez de ressources offensives pour ne pas avoir à trop en faire.

« Regardez le match contre Denver, par exemple : Devin (Vassell) a été incroyable dans le quatrième quart-temps, Julian (Champagnie) a été impeccable… On peut aussi retenir des choses du match contre Minnesota, même si on a perdu, la façon dont Keldon (Johnson) a joué : il y a toujours quelqu’un qui peut marquer ».

Son rôle à lui alors ? « Surtout essayer de prendre de bonnes décisions, d’accélérer le jeu, de garder la continuité parce qu’on a des cinq différents de ceux auxquels on est habitués, ou des systèmes différents, et il faut essayer de s’adapter sur le terrain », rétorque le 7e choix de la Draft 2012.

Harrison Barnes y voit simplement à l’œuvre la profondeur et la richesse de l’effectif.

« Tout le monde a maintenant une idée très claire de ces trucs un peu clichés : rester prêt, s’assurer qu’on a beaucoup de profondeur, que différents joueurs vont se montrer et nous faire gagner des matchs. Je ne sais pas combien de cinq différents on a alignés, mais chacun a eu l’occasion d’avoir un impact sur la victoire. Et je pense que ça va continuer à être un moteur pour nous pour le reste de la saison », prédit-il ainsi.

Harrison Barnes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GS 81 25:24 43.9 35.9 75.8 0.7 3.5 4.1 1.2 1.7 0.6 1.2 0.2 9.2 2013-14 GS 78 28:15 39.9 34.7 71.8 0.8 3.1 4.0 1.5 2.0 0.8 1.1 0.3 9.5 2014-15 GS 82 28:16 48.2 40.5 72.0 1.4 4.1 5.5 1.4 1.8 0.7 0.9 0.2 10.1 2015-16 GS 66 30:56 46.6 38.3 76.1 1.2 3.8 4.9 1.8 2.1 0.6 0.9 0.2 11.7 2016-17 DAL 79 38:31 46.8 35.1 86.1 1.2 3.8 5.0 1.5 1.6 0.8 1.3 0.2 19.2 2017-18 DAL 77 34:12 44.5 35.7 82.7 1.0 5.1 6.1 2.0 1.2 0.6 1.5 0.2 18.9 2018-19 DAL 49 32:20 40.4 38.9 83.3 0.7 3.5 4.2 1.3 1.6 0.7 1.4 0.2 17.7 2018-19 SAC 28 33:54 45.5 40.8 80.0 0.8 4.8 5.5 1.9 1.5 0.6 1.1 0.1 14.3 2019-20 SAC 72 34:28 46.0 38.1 80.1 1.1 3.9 4.9 2.2 1.3 0.6 1.2 0.2 14.5 2020-21 SAC 58 36:14 49.7 39.1 83.0 1.1 5.5 6.6 3.5 1.3 0.7 1.6 0.2 16.1 2021-22 SAC 77 33:36 46.9 39.4 82.6 1.1 4.5 5.6 2.4 1.2 0.7 1.5 0.2 16.4 2022-23 SAC 82 32:28 47.3 37.4 84.7 1.1 3.4 4.5 1.6 1.3 0.7 1.0 0.1 15.0 2023-24 SAC 82 29:02 47.4 38.7 80.1 0.8 2.2 3.0 1.2 1.2 0.7 0.7 0.1 12.2 2024-25 SA 82 27:12 50.8 43.3 80.9 1.2 2.6 3.8 1.7 0.9 0.5 0.6 0.2 12.3 2025-26 SA 19 30:41 49.7 42.4 87.9 0.9 2.4 3.3 2.1 1.7 1.1 1.3 0.2 12.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.