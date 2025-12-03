À New York, Karl-Anthony Towns espère une prolongation de contrat

Cela fait maintenant plus d’un an que Karl-Anthony Towns est installé à New York, comme lieutenant de Jalen Brunson. Il s’est plutôt vite acclimaté à sa nouvelle franchise, après son départ de Minnesota, accumulant les sorties à minimum 20 points et 10 rebonds.

Pourtant, avant la reprise, les dirigeants des Knicks ne lui ont pas offert une prolongation de deux ans, pouvant monter jusqu’à 150 millions de dollars, et qui serait venue s’ajouter aux quelque 110 millions de dollars qu’il est assuré de toucher jusqu’en 2027.

Cela ne change toutefois rien aux envies de prolongation de Karl-Anthony Towns, qui a grandi dans le New Jersey.

« Bien sûr que je veux rester ici » assure-t-il ainsi. « Évidemment, avoir la chance d’être chez moi et de voir ma famille, ça compte bien plus que l’argent, donc le fait de pouvoir être ici, avec les fans et la famille, ça signifie beaucoup à mes yeux. Donc j’aimerais que ça continue. »

D’autant que « KAT » entretient de bonnes relations avec ses dirigeants, qui ne semblent pas pressés de le re-signer : « Moi, [le président] Leon Rose, [le vice-président des opérations basket] Gersson Rosas… Tout le monde s’entend très bien. Je pourrais aller manger avec eux maintenant, tellement ça se passe bien entre nous » révèle-t-il.

Un nouveau système à assimiler

Statistiquement, Karl-Anthony Towns a certes baissé de pied entre la saison en cours et la dernière, passant de 24.4 points et 12.8 rebonds à 21.7 points et 11.9 rebonds, mais sa maladresse le plombe pas mal, car il ne shoote plus qu’à 45% de réussite (dont 33% à 3-points).

Désormais entraîné par Mike Brown, l’intérieur All-Star dit cependant ne pas s’inquiéter de sa situation personnelle, tandis qu’il pourra parapher une éventuelle prolongation juste après les Finals 2026.

« C’est juste une place différente que j’occupe dans notre système. Un système totalement différent » rappelle-t-il naturellement. « Donc quand je suis poste 5 ou poste 4, c’est une histoire complètement différente pour moi pendant le match. Mais j’essaie d’avoir autant que possible un impact sur la victoire et je suis content d’être capable de le faire jusqu’à présent cette saison. »

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32:01 54.2 34.1 81.1 2.8 7.7 10.5 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 38:25 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 35:35 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33:03 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 33:55 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 33:47 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 33:28 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33:00 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 MIN 62 32:41 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.0 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 2024-25 NY 72 34:58 52.6 42.0 82.9 2.9 9.8 12.8 3.1 3.5 1.0 2.7 0.7 24.4 2025-26 NY 20 33:21 46.0 33.0 88.1 3.1 8.6 11.7 3.3 3.6 0.8 2.8 0.8 22.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.