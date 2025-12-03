Matchs
NBA
Matchs
NBA

Ça se précise pour la A.E. 2 « Christmas »

Publié le 3/12/2025 à 11:50 Twitter Facebook

Sneakers – La deuxième chaussure signature d’Anthony Edwards a pris rendez-vous pour le 20 décembre en France avec ce coloris en rouge, vert et noir.

La A.E. 2 poursuit son ascension avec sur les parquets NBA avec un Anthony Edwards toujours aussi redoutable. L’arrière des Wolves enchaîne les grosses performances après avoir notamment enchaîné deux sorties à plus de 40 points, une aubaine pour mettre son deuxième modèle signature en avant.

Jusqu’à présent, adidas a été plutôt sobre niveau sorties de nouveaux coloris, puisque seulement trois sont pour l’instant recensés. Le prochain est déjà connu, il s’agira de la version “Christmas”, attendue en France pour les fêtes de Noël.

La base en vert clair sur le côté gauche et rouge sur le côté droit fait ressortir l’esprit de Noël. La tige est complétée par une partie supérieure en noir, des zones en TPU, une touche de gris métal à l’avant, de la même couleur que le logo du joueur sur la languette, et les trois bandes sur le talon.

Encore un peu de patience, et la A.E. 2 « Christmas » sera prête à filer sous le sapin. Sa sortie officielle a notamment été avancée au 18 décembre en France. La paire sera à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Romain Davesne
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes