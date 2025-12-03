Ça se précise pour la A.E. 2 « Christmas »

La A.E. 2 poursuit son ascension avec sur les parquets NBA avec un Anthony Edwards toujours aussi redoutable. L’arrière des Wolves enchaîne les grosses performances après avoir notamment enchaîné deux sorties à plus de 40 points, une aubaine pour mettre son deuxième modèle signature en avant.

Jusqu’à présent, adidas a été plutôt sobre niveau sorties de nouveaux coloris, puisque seulement trois sont pour l’instant recensés. Le prochain est déjà connu, il s’agira de la version “Christmas”, attendue en France pour les fêtes de Noël.

La base en vert clair sur le côté gauche et rouge sur le côté droit fait ressortir l’esprit de Noël. La tige est complétée par une partie supérieure en noir, des zones en TPU, une touche de gris métal à l’avant, de la même couleur que le logo du joueur sur la languette, et les trois bandes sur le talon.

Encore un peu de patience, et la A.E. 2 « Christmas » sera prête à filer sous le sapin. Sa sortie officielle a notamment été avancée au 18 décembre en France. La paire sera à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.