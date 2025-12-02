La fin d’une drôle attente pour Seth Curry

« C’est une petite pause bizarre pour moi. » À la mi-octobre, Seth Curry était coupé par les Warriors, alors pas en capacité de signer un 15e joueur. Un mois et demi plus tard, l’arrière retrouve pour de bon la franchise.

« Ça a été un peu compliqué sur le plan mental, mais c’est vite passé », résume le vétéran de 35 ans sur ce faux départ pour sa 12e saison – et sa 10e formation visitée – au sein de la Grande Ligue.

« Ça allait. C’était juste étrange de ne pas être dans un vestiaire tous les jours, de ne pas aller au shootaround ni aux matchs pour la première fois depuis 12 ou 13 ans », explique encore le joueur non-drafté.

Seth Curry y voit désormais plus clair après avoir signé, hier, un contrat minimum d’un an avec les Warriors, avec lesquels il avait participé aux entraînements de présaison grâce à un « Exhibit 9 ». Ce lundi, il s’est entraîné sans la moindre restriction, et sera actif contre le Thunder la nuit prochaine.

« C’est super d’avoir Seth officiellement avec nous. C’est un autre super shooteur, un gars vraiment solide avec le ballon. Un vrai pro. Prêt à tout moment. Donc c’est excitant. Évidemment, on attendait ça depuis un moment », livre Steve Kerr, qui a pu voir à l’œuvre un shooteur en forme sur le plan physique.

Il a déjà voyagé avec l’équipe

Sa recrue s’est entraînée et a travaillé sa condition physique chaque jour, en regardant les Warriors dès qu’ils jouaient et en gardant un œil sur la NBA. Il a même voyagé avec Golden State lors de leur série de déplacements de six matchs en neuf jours le mois dernier. Autrement dit, il n’est jamais resté loin de l’équipe.

« L’essentiel, c’était que je voulais revenir en bonne santé et ne pas avoir à gérer de petits pépins quand je re-signerais. J’ai repris mes repères par rapport à la ligue et à la manière dont ça joue depuis un mois. Mentalement, je suis au point. J’essaie de garder mon jeu affûté et de rester dans la meilleure forme possible », précise Seth Curry dont le dernier match NBA, avec les Hornets, remonte à avril 2025.

À Charlotte, il apportait moins au « scoring » que lors de ses belles saisons à Dallas, Philadelphie ou Brooklyn. Mais il restait une arme de premier ordre derrière l’arc. Avec 45.6% de réussite à 3-points, il était le shooteur le plus adroit de la ligue.

« Tout le monde dans la ligue sait ce que j’apporte. Être capable d’écarter le terrain, marquer des tirs, créer du jeu. Je peux le faire grâce à mes déplacements, et je suis un peu sous-estimé avec le ballon quand il s’agit de jouer sur ‘pick-and-roll’, sur les ‘dribble-handoff’ et d’attirer l’attention de la défense. Ils savent ce que j’apporte, et toute la ligue le sait. J’essaie de le fournir le plus rapidement possible », vise Seth Curry dont on attend de voir avec curiosité son association avec son frère, Stephen.

Seth Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 * All Teams 2 7 33.3 100.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.5 2013-14 * CLE 1 9 33.3 100.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 2013-14 * MEM 1 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2014-15 PHX 2 4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2015-16 SAC 44 16 45.5 45.0 83.3 0.2 1.2 1.4 1.5 0.9 0.5 0.8 0.1 6.8 2016-17 DAL 70 29 48.1 42.5 85.0 0.4 2.2 2.6 2.7 1.8 1.1 1.3 0.1 12.8 2018-19 POR 74 19 45.6 45.0 84.6 0.4 1.3 1.6 0.9 1.3 0.5 0.8 0.2 7.9 2019-20 DAL 64 25 49.5 45.2 82.5 0.4 1.8 2.3 1.9 1.8 0.6 1.0 0.1 12.4 2020-21 PHL 57 29 46.7 45.0 89.6 0.2 2.2 2.4 2.7 1.7 0.8 1.1 0.1 12.5 2021-22 * All Teams 64 33 48.7 42.2 87.2 0.3 2.8 3.1 3.6 2.3 0.8 1.7 0.2 15.0 2021-22 * PHL 45 35 48.5 40.0 87.7 0.4 3.0 3.4 4.0 2.2 0.8 1.9 0.2 15.0 2021-22 * BRK 19 30 49.3 46.8 85.7 0.2 2.4 2.6 2.6 2.5 0.9 1.3 0.2 14.9 2022-23 BRK 61 20 46.3 40.5 92.7 0.2 1.4 1.6 1.6 1.6 0.6 0.8 0.1 9.2 2023-24 * All Teams 44 14 39.2 35.2 90.3 0.4 1.1 1.5 1.0 0.9 0.5 0.5 0.1 5.1 2023-24 * DAL 36 13 37.2 36.3 89.5 0.4 1.0 1.4 0.8 0.9 0.5 0.4 0.1 4.3 2023-24 * CHA 8 20 44.1 32.1 91.7 0.4 1.6 2.0 1.8 0.9 0.6 0.6 0.4 9.0 2024-25 CHA 68 16 47.8 45.6 84.6 0.4 1.3 1.7 0.9 0.9 0.4 0.5 0.1 6.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.