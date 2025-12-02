Le problème au pied de LeBron James ? « Ça s’appelle la vieillesse »

LeBron James, ménagé dimanche contre les Pelicans, n’a pas réussi (comme le reste des Lakers) à répondre au défi physique et rythmé imposé par les Suns.

La franchise de l’Arizona a dicté le tempo avec une intensité constante à laquelle Los Angeles n’a jamais su s’adapter (défaite 108-125). Diminué par une blessure au pied gauche qui le gêne depuis de longs mois, le « King » est apparu rouillé, tout proche de voir sa série de matches à au moins 10 points marqués s’interrompre…

« Ils avaient clairement un temps d’avance sur nous », a reconnu le meilleur marqueur de l’histoire dans les vestiaires. « Nous avons joué hier soir. Je n’y ai pas pris part, mais nous avons dû puiser dans nos ressources pour gagner ce match. Nous avons pris l’ascendant en début de quatrième quart-temps, mais nous avons quand même dû jouer jusqu’au bout. On a ressemblé à une équipe qui aurait eu besoin d’un peu plus d’énergie, surtout face à une formation qui joue de cette manière. Et ils en ont profité. »

Ce repos dominical pouvait légitimement susciter quelques interrogations, alors que LeBron James avait déjà manqué les 14 premiers matchs de la saison en raison d’une blessure au dos. Mais la star des Lakers a désamorcé les inquiétudes avec humour, un large sourire aux lèvres : « Ça s’appelle la vieillesse », a-t-il lâché, hilare. « Vous voyez ce que je veux dire, vous comprenez. Vous vous réveillez avec une saloperie que vous n’aviez pas la veille. »

Pas plus alarmé que cela par son état de santé, LeBron James poursuit donc sa 21e saison avec une seule idée en tête : être prêt quand viendront les grandes échéances.

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 5 32:12 46.0 31.8 55.0 0.6 3.4 4.0 7.2 1.6 0.8 2.2 0.2 15.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.